"Nick is waarschijnlijk aangereden, verplaatst en daarna beroofd" Politie en gerecht zoeken vijf jongeren die gsm van slachtoffer terugvonden Ken Standaert

10 april 2018

14u21

Bron: Eigen berichtgeving 4678 Nick Ulser, de 15-jarige jongen uit Grimbergen die zondagavond dood teruggevonden werd aan enkele garageboxen, lijkt het slachtoffer te zijn van een aanrijding met vluchtmisdrijf. De tiener zou daarna verplaatst en beroofd zijn. Dat blijkt uit de autopsieresultaten en wordt bevestigd door de familie van de jongen aan onze redactie. Politie en parket lanceren ondertussen een oproep naar getuigen en zijn op zoek naar de vijf jongeren die zondagavond de gsm van Nick terugvonden.

“De politie heeft ons gezegd dat ze 90 procent zeker zijn dat het zo gelopen is”, vertelt zijn vader Kenny. “Nick zou aangereden zijn tussen de woonplaats van zijn vriend en thuis. De dader of daders zouden hem vervolgens gedumpt hebben aan de garageboxen en hebben er dan waarschijnlijk alles aan gedaan om het op een roofoverval te laten lijken. Vandaar dat zijn gsm en sleutels in het park lagen.”

De autopsie van de tiener wijst duidelijk in de richting van een aanrijding. “Hij had breuken in beide benen en verschillende interne kneuzingen zoals iemand die oploopt als hij aangereden wordt”, vertelt Kenny. “Wij hopen dat er getuigen zijn die de politie kunnen helpen om de doodrijder en de wagen te identificeren. Zodat we echt kunnen te weten komen, wat er nu exact met Nick gebeurd is.”

De sleutels en de gsm van de tiener vond de politie in het park. Rond 23 uur is er nog een tweet verstuurd vanop zijn twitteraccount. Zijn lichaam werd uiteindelijk honderden meter verderop aangetroffen aan een flatgebouw.



5 jongeren gezocht

Politie en parket lanceren een oproep naar mogelijke getuigen. Meer bepaald vijf jongeren, twee meisjes en drie jongens, die zich zondagavond ter hoogte van het petanqueveld in het park Ter Tommen bevonden en die de GSM van het 15-jarige slachtoffer hebben teruggevonden.