Nog niet duidelijk wie cuberdons in Leie kieperde: "Verschillende sporen worden onderzocht" Neuzekesoorlog escaleert met diefstal en cuberdons in het water ADN

17u06

Bron: Belga 0 Nimmegeers De politie zoekt naar sporen in de garagebox. In de marge van de zogenaamde "neuzekesoorlog" in Gent zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie karren met cuberdons gestolen uit een garagebox en in het water gegooid. De getroffen handelaar beschuldigt zijn rechtstreekse concurrent maar het is nog niet duidelijk wie achter de feiten zit. "Er zijn verschillende sporen en die worden onderzocht", zegt woordvoerster An Schoonjans van de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De "neuzekesoorlog" gaat om een conflict tussen twee verkopers die elk met een karretje naast elkaar op de Groentenmarkt "Gentse neuzekes" of cuberdons, het kegelvormig paars snoepje dat de laatste jaren opnieuw populair werd, aan de man brengen. Beide handelaars beweren dat ze de beste snoepjes hebben en zeggen dat de tegenstander op ongeoorloofde wijze klanten afpakt. In 2011 werden er al eens klappen uitgedeeld en burgemeester Daniël Termont liet de vergunning van de twee marktkramers al eens tijdelijk schorsen.

Soort schrijn

De inbraak gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag in een garagebox aan de Geldmunt waar één van de verkopers zijn cuberdons opslaat. In de garagebox werd een soort schrijn achtergelaten met bloemen, een kruis en drank. Het parket bevestigt de diefstal en neemt de zaak ernstig. "Er werden drie karren cuberdons ontvreemd uit een garagebox in Gent en die zijn in het water in de buurt aangetroffen. Er zijn verschillende sporen en die worden onderzocht", zegt woordvoerster An Schoonjans van de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Een sporenonderzoek moet meer duidelijkheid brengen in de zaak.

