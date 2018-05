"Net Brussel krijgt illegale staatssteun" TT

15 mei 2018

09u02

Bron: Belga 1 Een deel van de subsidies die Net Brussel krijgt van het gewest, zijn illegale staatssteun. Dat schrijft L'Echo op basis van een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het gewest moet de subsidies laten dalen met 20 procent, wat 30 miljoen euro minder betekent voor het agentschap dat instaat voor het afvalbeheer in Brussel.

De zaak was aanhangig gemaakt door de bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking (GO4CIRCLE) en vijf privébedrijven, schrijft L'Echo.

Net Brussel heeft een monopolie voor de ophaling van huishoudafval en krijgt daarvoor subsidies van het gewest. Dat is niet het geval voor ander afval, wat dat betreft gaat het agentschap in concurrentie met de privésector. Volgens GO4CIRCLE en de vijf bedrijven gebruikt het agentschap een deel van de subsidies om met lagere prijzen te komen in dat segment van de markt. Ze voeren aan dat het agentschap geen gescheiden boekhouding kan voorleggen wat beide activiteiten betreft en dat het door de subsidies een economisch voordeel heeft ten opzichte van zijn concurrenten.