"Neem elke ochtend een foto van je kind": 8 tips om paniek te vermijden wanneer je kind verloren loopt op het strand bvb

06 augustus 2018

15u36

Bron: Securitas 4 Een record aantal toeristen plande deze zomer al een uitstap naar de Belgische kust, mede dankzij het hele goede weer. Spijtig genoeg heeft dat ook een negatief kantje: in juli liepen 1.100 kinderen verloren op de Belgische stranden, een record. Het jaarlijks gemiddelde is 1.500 kinderen die verloren lopen in België. Bewakingsspecialist Securitas geeft acht tips om zonder zorgen met kinderen naar het strand te gaan.

Bewakingsagenten, die vaak aanwezig zijn op festivals, bij strandbars of bij bepaalde evenementen, kunnen in geval van een verdwijning hulp bieden. Dankzij hun waakzaamheid kunnen de kinderen makkelijker hun ouders terugvinden.

1. Kies voor kleren die gemakkelijk op te merken zijn en voorzie ze van een etiket

Schrijf op elk kledingstuk van uw kinderen uw naam en gsm-nummer, ook op zwemkledij. Leg aan uw kinderen uit dat ze die informatie mogen tonen aan mensen op het strand of aan redders als ze verloren lopen. Kies ook voor kleren die gemakkelijk op te merken zijn, ook van ver.

2. Geef uw kind een armband

Laat uw kind een armband dragen met uw naam, gsm-nummer en andere belangrijke informatie. Leg aan uw kind uit dat hij, indien hij verloren loopt, onmiddellijk naar een redder moet gaan en zijn armband moet tonen. Zo’n armbanden zijn gratis te verkrijgen bij de toeristische dienst, de redders, kiosken en in de Lijnwinkels van De Lijn.

3. Zorg ervoor dat uw gsm opgeladen is

Zorg ervoor dat u altijd telefonisch bereikbaar bent. Laad uw telefoon ‘s morgens op en neem een powerbank mee. Zorg er ook voor dat u voldoende bereik heeft. Indien dit niet mogelijk is, vertrouw uw telefoon dan toe aan iemand die wel naar een plaats zal kunnen gaan waar het bereik voldoende is en waar die zal kunnen wachten op een oproep.

4. Iedere ochtend een foto

Neem een foto van uw kind met uw telefoon voor u naar het strand vertrekt. Zo kan u, in het geval uw kind verdwijnt, onmiddellijk een up-to-date foto van uw kind tonen met de kleren die hij aan heeft. Dat zal de zoektocht vergemakkelijken.

5. Bepaal een ontmoetingsplek

Kies samen met uw kind een punt dat gemakkelijk zichtbaar is wanneer u aankomt aan het strand. Het kan een strandpaal zijn, een winkel, een restaurant op de dijk of een bijzondere parasol die u zelf heeft meegenomen. Wat u ook kan doen, is een vlieger aan uw strandstoel vastmaken. Kies uiteraard geen bewegend object zoals bijvoorbeeld de ijskar die over het hele strand rijdt of de parasol van een andere familie.

6. Begrens de speelruimte

Als uw kind een beetje afstand mag nemen van waar de familie zit, begrens dan zeker de speelruimte. Leg hem duidelijk uit tot waar hij zonder u mag gaan. “Niet te ver gaan” wil niets zeggen voor een kind, terwijl “je mag niet verder gaan dan die paal daar”, veel duidelijker is voor hem. Zorg er ook voor dat u altijd de plek kan zien waar uw kinderen spelen, waar u zich ook bevindt.

7. Splits op in groep

Wat moet u doen bij een verdwijning? Als u met meerdere bent of als u ervoor kan zorgen dat u mensen kan samenbrengen om naar uw kind op zoek te gaan, verdeel de mensen dan in verschillende groepen en begin de zoektocht in verschillende richtingen. Zorg er ook altijd voor dat er steeds iemand op de plaats blijft die u met uw kind heeft afgesproken. Het is namelijk altijd mogelijk dat uw kind uit zichzelf terugkomt.

8. Ga op zoek naar een redder

Waarschuw de eerste redder die u tegenkomt. Leg hem uit waar en wanneer u uw kind voor het laatst gezien heeft en geef hem ook de foto die u de ochtend zelf heeft genomen. Geef alle belangrijke informatie aan de redder, zoals de naam en de leeftijd van het kind, de kleren die hij draagt, specifieke uiterlijke kenmerken... Geef hem ook uw gsm-nummer, zodat hij u op elk moment kan bereiken.