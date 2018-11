"Nederlandse drugshandel overspoelt België" HA

25 november 2018

09u21

Bron: Belga 0 Het aantal wietplantages in België groeit. De teelt wordt gedomineerd door Nederlandse criminelen, zo blijkt uit onderzoek van ‘Reporter Radio’, een radioprogramma van KRO-NCRV dat wordt uitgezonden op zondagavond.

"Nederlandse criminelen spelen vaak een rol bij de financiering, de aanvoer van het materiaal en de afzet van de eindproducties. Ook komen de cannabisstekken nog steeds vanuit Nederland", zegt commissaris Marc Vancoillie van de Federale Gerechtelijke Politie.

De cannabisteelt in België wordt grotendeels aangestuurd vanuit Nederland. Veel van de Belgische wiet wordt weer naar Nederland geëxporteerd om vervolgens naar andere landen te worden gedistribueerd. Alleen al in Antwerpen zijn dit jaar al 96 Nederlanders aangehouden in verband met drugshandel.



Waar voorheen plantages vooral in de grensstreek werden opgerold, komen ze nu ook in Wallonië voor. De verschuiving zou komen door de harde aanpak in Nederland en het noorden van België.