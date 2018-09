"Nederlanders zijn niet gierig. Ze praten gewoon opener over geld" Belg die naar Nederland verhuisde neemt vooroordelen onder de loep Nina Dillen

26 september 2018

18u59 1 Veertig jaar al woont de in Maldegem geboren Mick Matthys in Nederland, maar voor zijn landgenoten is hij nog altijd "die Belg". In zijn boek Waarom Belgen gelijk hebben en Nederlanders gelijk krijgen onderzoekt hij hoe verschillend we echt zijn. "Nederlanders praten veel, Belgen luisteren vooral."

En, hoe zit dat dan bij jullie in België? , krijgt Mick Matthys na 40 jaar in Nederland nog altijd van landgenoten te horen. De gepensioneerde sociaal pedagoog heeft een Nederlandse vrouw en gezin, maar merkt ondanks zijn inmiddels onberispelijke Nederlandse tongval nog altijd culturele verschillen. "Ik voel me heel erg thuis in Nederland, maar dat Vlaamse blijft toch aan me kleven," legt Matthys uit. "Ik vroeg me enkele jaren geleden af hoe het kan dat die verschillen zo blijven doorwegen, en of er dus waarheid zit in de vele clichés en vooroordelen over Belgen en Nederlanders." Sinds hij in 2010 op pensioen ging, begon Matthys interviews af te nemen bij 30 Vlamingen in Nederland en 30 Nederlanders in Vlaanderen. Op basis van die 60 gesprekken trok hij verschillende conclusies, die hij bundelde in het boek Waarom Belgen gelijk hebben en Nederlanders gelijk krijgen. Is de Nederlander echt gierig en de Belg bescheiden? Vijf besluiten uit Matthys' onderzoek.

"Nederlanders praten, Belgen luisteren"

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN