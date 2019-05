"Naar waar vertrekt uw volgende vlieger?" De Wever onder vuur voor "razzia's met hulp Theo Francken” “Hang het niet aan de grote klok, maar wij reserveren al eens plaatsen” TT DB

21 mei 2019

13u21

Bron: RTBF, Le Vif 24 Antwerps burgemeester Bart De Wever zou met behulp van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (beiden N-VA) razzia’s georganiseerd hebben in Antwerpen. Het stadsbestuur zou op voorhand aan Francken gevraagd hebben “naar waar uw volgende vlieger vertrekt”, om zo gericht mensen te kunnen oppakken, “tot den bak vol is”. “En liefst die nationaliteit” waar de volgende vlucht van “Air Francken” naartoe vliegt. Dat moet blijken uit een geluidsfragment van De Wever dat is opgedoken bij RTBF en Le Vif/l’Express.

Het is het Franstalige weekblad le Vif/l’Express dat vandaag met het verhaal uitpakt nadat een journalist zich een partijkaart aanschafte en drie jaar lang - tussen december 2014 en december 2017 - N-VA-meetings volgde. Ook de RTBF publiceert het bewuste fragment op zijn website. Daarin is te horen hoe De Wever in 2016 aan een publiek van ongeveer 120 N-VA-aanhangers in Hoboken uitlegt hoe het stadsbestuur samenwerkt met Theo Francken vooraleer het “razzia's” organiseert op zoek naar criminele sans-papiers. Bedoeling is “de frustratie bij agenten te vermijden die drugsdealers oppakken, maar ze weer moeten laten gaan omdat er geen plaats is”.

“Het gaat zo ver - en dat moet u nu ook niet aan de grote klok hangen - dat als we een actie doen, we plaatsen reserveren”, zegt De Wever. “Dat is nu het voordeel van een bevriende staatssecretaris te hebben. Bijvoorbeeld als we zeggen dat we een razzia doen in het Schipperskwartier, dat doen we al eens: ‘Hoeveel plaats heb je eigenlijk voor ons? Hoeveel kan je er wegsteken? En naar waar vertrekt uw volgende vlieger?’ U kan daar mee lachen, maar dat is echt zo. En dan wordt er opgepakt tot den bak vol is. En liefst die nationaliteit waarvan ... Theo noemt dat Con Air of Air Francken’... Als je die stoeltjes kan vol zetten, zou je zot zijn dat niet te doen.”

“Ronduit schokkend”

Bij Groen reageren ze alvast verbolgen op de uitspraken van De Wever. “Het ware gelaat van Bart De Wever”, zegt voorzitster Meyrem Almaci op Twitter. “Zowel de inhoud als de woordkeuze van dit fragment zijn ronduit schokkend.” Kristof Calvo reageert “bijzonder verontwaardigd en teleurgesteld”:“Dit is ongepast en ruikt naar ontmenselijking, net als de ‘tsunami aan migranten’ van Theo Francken afgelopen weekend.”

Hij legt ook meteen het verband met de verkiezingen van zondag. “Er is een grote bezorgdheid over ‘zwarte zondag’ (een verwijzing naar de goede peilingen voor Vlaams Belang, red.), maar er is zeker ook bezorgdheid over N-VA zelf”, zegt Calvo. “De Wever was vroeger een ban tegen Vlaams Belang, maar lijkt er nu meer en meer op. Ik denk dat de keuze van zondag steeds duidelijker wordt: wij gaan voor een tsunami van hoop, menselijkheid en verbondenheid. Dat is ons antwoord op dat zwart-gele geweld.”

“Aangebrande taal van extreemrechts”

“Dit is niet de taal van een burgervader die mensen zonder papieren de juiste juridische weg toont”, zegt Kamerlid en West-Vlaams lijsttrekker Wouter De Vriendt op Twitter. “Het is de aangebrande taal van extreemrechts. De taal van de deportatie", aldus De Vriendt nog.

Ook de Brusselse PS reageerde al ontzet via Twitter.

N-VA zegt het probleem niet te zien en vindt het in een reactie tegenover de RTBF “normaal om op voorhand te verifiëren of er plaats is, anders dient een actie tot niets”.

