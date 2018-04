"Na Stevaert is er niets meer gebeurd in Hasselt" Nathalie De Bisschop

17 april 2018

17u43

Bron: VTM NIEUWS 9 “Steve Stevaert (sp.a) was vernieuwend en heeft veel investeringen gedaan. Sindsdien heeft men niets meer gedaan”, zegt Hasselts kandidaat-burgemeester Steven Vandeput (N-VA) in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. “Ik wil er een betere stad van maken.”

Op een half jaar van de gemeenteraadsverkiezingen stelt Vandeput duidelijk: “Ik wil burgemeester worden in Hasselt”. De N-VA'er, die natuurlijk ook minister van Defensie is in de federale regering, wil alles op alles zetten en haalt fel uit naar het huidige bestuur, waar CD&V, sp.a en Groen aan het roer zitten.

“We missen zo veel kansen in Hasselt”, zegt Vandeput. “Vandaag stellen we vast dat de stad geweldig snel vergrijst. Er is heel weinig leven, de stad is eigenlijk te duur geworden voor jongeren en het biedt geen diensten meer aan voor starters. Dat is problematisch.”

Nood aan iets anders

Hoewel de Hasselaar volgens de stadsmonitor duidelijk fier is op haar stad – 81 procent zegt tevreden te zijn – is er wel een probleem volgens Vandeput. “In 2000 was Hasselt een beetje zoals nu: er was toen ook nood aan iets nieuws. Stevaert was vernieuwend en had een paar goede ideeën”, klinkt het bij de N-VA’er.

“Hij heeft heel veel investeringen gedaan, maar sindsdien heeft men niets meer gedaan. Hasselt is in die tijd wel fel gegroeid, maar zonder visie”, voegt de kandidaat-burgemeester daaraan toe.

Armoede

“Stevaert had destijds een heel duidelijke visie over armoede. Die besefte: ‘We moeten rijkere mensen aantrekken’. Hij heeft dan gefocust op oudere mensen die van verder uit Limburg in Hasselt kwamen wonen, die ook meer belastingen betaalden waardoor er weer investeringen konden gebeuren”, spreekt Vandeput vol lof. “Men is dat altijd blijven verderzetten, zonder eens na te denken over waar dat zou eindigen of waar we naartoe moeten.”

Schandalen

Ook de sfeer rond schandalen blijft de stad achtervolgen. Enkele jaren geleden moest burgemeester Hilde Claes (sp.a) nog aftreden na investeringen van de stad. “Hasselt staat buiten Limburg niet gekend als de gezellige stad die ze is, maar vooral in verband met dingen die fout zitten: minischandaaltjes, grotere schandaaltjes. Dat is jammer, dat doet pijn als Hasselaar.”

Volgens Vandeput is er bovendien weinig verandering onder de huidige burgemeester Nadja Vananroye (CD&V), die Claes verving. "Ik zie een verschil tussen de twee. Ze hebben een andere haarkleur, maar in hun beleid merk ik geen verschil", zegt Vandeput. "Ze gaan verder met hetzelfde ontbreken van een financieel beleid dat ergens op trekt."

"Het college zal aan het einde van haar periode maar met één verwezenlijking kunnen uitpakken en dat is een eigen administratief centrum, het spiegelpaleis, voor 53 miljoen euro. En dat is té groot voor Hasselt."

Herbeluister hier de volledige aflevering: