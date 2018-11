“Na Fyra-debacle dreigt nieuwe 'spooroorlog' tussen Nederland en België”

ADN

09 november 2018

10u13

Bron: Belga

0

Er dreigt, vijf jaar na het Fyra-debacle, opnieuw een "spooroorlog" tussen Nederland en België. Inzet is de nieuwe treinverbinding van Aken (Duitsland) via Heerlen en Maastricht (Nederland) naar Luik (België). Vervoerbedrijf Arriva wil die "drielandentrein" in december in gebruik nemen. Maar België weigert op het laatste moment, omdat het materieel niet zou voldoen aan de Belgische veiligheidseisen. Dat bericht de Nederlandse krant NRC vandaag op haar website.