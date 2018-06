"Na de drievoudige moord in Luik kwamen 163 rapporten binnen over potentiële terroristen" lva

16 juni 2018

04u28

Bron: Belga 4 Na de aanslag in Luik is het weer alle hens aan dek bij antiterreurorgaan OCAD. Op 1 juni, twee dagen na de drievoudige moord, kwamen 163 rapporten binnen over potentiële terroristen. Vier keer meer dan op een gemiddelde dag voordien, bericht De Morgen vandaag.

Gemiddeld kwamen er in de dagen na de raid 59 documenten binnen. Ervoor stond de teller op 44 per dag. Het gaat om rapporten van cipiers, agenten, jeugdwerkers, maatschappelijk assistenten of attente burgers. Zij hebben verdachte zaken gehoord of raar gedrag opgemerkt, en spelen die info door.

Na de aanslagen in Brussel van 2016 was het nog drukker, maar toch is OCAD-baas Paul Van Tigchelt op zijn hoede. "Hoe meer en hoe sneller de informatie tot hier geraakt, hoe liever. We beoordelen alle rapporten zo snel mogelijk op hun geloofwaardigheid. Gelukkig vormen de meeste inlichtingen wel geen aanleiding om dreigingsniveau 4 af te kondigen. Maar je mag nooit een risico nemen. Eigenlijk is onze belangrijkste taak nu om de rust en de kalmte te bewaren."

Van Tigchelt sluit een nieuwe aanslag niet uit. "Het gevaar voor copycatgedrag is er zeker."