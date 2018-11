“N-VA wilde migratiepact actief promoten” IB

30 november 2018

06u16

Bron: Belga 0 Behalve staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken blijkt nu ook zijn N-VA-collega en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon niet altijd alert te hebben gereageerd op het bestaan van het VN-Migratie­akkoord.

Uit een intern verslag van de Directie-Generaal van Europese Zaken, ­gedateerd op 11 oktober, blijkt dat de vertegenwoordiger van Jambons ­kabinet akkoord gaat met de 'noodzakelijke actieve promotie' bij 'derde landen'. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Het verslag dat De Standaard en Le Soir konden inkijken bevestigt het eer­der beeld dat de besluitvorming rond Marrakesh niet alleen politiek maar ook ambtelijk volledig was afgeklopt, waarbij de vertegenwoordigers van de N-VA-­ministers weinig of geen voorbehoud maakten.

“Schuld eventuele regeringscrisis volledig bij N-VA”

Dat dit nu uitlekt, geeft aan dat de sfeer in de regering stilaan onder het vriespunt zakt. De andere partijen willen dat de schuld voor een eventuele regeringscrisis volledig bij de N-VA worden gelegd, aldus de krant.

De woordvoerder van Jambon zegt in De Standaard dat "de validatie van een tekst afhankelijk is van een bepaalde context en een bepaald moment (...) Uiteindelijk ­doken er nieuwe elementen in het verhaal op. De symboliek rond Marra­kesh nam enorm toe, het werd een politieke kwestie. Kabinetsmedewerkers volgen de politiek, ze maken de politiek niet.”