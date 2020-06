“N-VA smeekt om aan de macht te komen”: Magnette (PS) reageert op uitgestoken hand van Francken HR

07 juni 2020

08u46

Bron: Belga, De Zondag, De Zevende Dag 98 Politiek De N-VA smeekt om federaal opnieuw aan de macht te komen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette zondag verklaard in De Zevende Dag, nadat N-VA-kopstukken Theo Francken vandaag in De Zondag de hand uitstak naar PS. “We zijn toe aan een historisch akkoord”, aldus Francken die wil dat PS een regering vormt met zijn partij. Paul Magnette (PS) lachte zijn voorstel net niet weg in De Zevende Dag. “PS is ‘incontournable’, N-VA niet”, zegt Magnette.



In een interview met De Zondag zegt oud-staatssecretaris Francken dat de tijd rijp is voor “een historisch akkoord tussen het Vlaams-nationalisme en de sociaaldemocratie”. Enkele inhoudelijke voorstellen van PS-voorzitter Magnette vindt hij “interessant”. Vlaams minister-president Jambon zei zaterdag in De Morgen dan weer dat de vorming van een as tussen N-VA en PS de enige resterende mogelijkheid is in het kader van de federale regeringsvorming.

“In 2014 zeiden ze dat niet”, reageerde Magnette zondag in De Zevende Dag op één. “Nu is de PS incontournable, maar de N-VA niet. Ze smeken om aan de macht te komen. Ze kunnen moeilijk zeggen dat ze met de PS willen besturen, maar niets van het programma van de PS willen weten.”



Volgens Magnette zou het wel “eenvoudiger” zijn als de N-VA met één stem zou spreken. Zo was oud-minister van Financiën Johan Van Overtveldt deze week kritisch voor het relanceplan van Magnette, terwijl Theo Francken er dus positieve elementen in ziet. De PS-voorzitter betwistte overigens dat hij een plan van 50 miljard euro zou hebben gelegd. “Het gaat om 38 miljard, inclusief de ingrepen die al beslist zijn. Met wat gisteren (zaterdag, op de ‘superkern’, red.) beslist is, gaat dat al om 25 miljard.”

Staat moet efficiënter

Magnette legde de voorbije weken samen met sp.a-voorzitter Conner Rousseau contact met de andere partijen. Een verslag van hun gesprekken zou binnenkort worden voorgelegd. “Overal, dus ook bij de liberalen, de christendemocraten en de groenen, maar ook bij de N-VA, is de perceptie veranderd. Iedereen zegt nu dat de staat efficiënter moet, ook al zijn de echt grote hervormingen niet voor meteen, maar voor 2024. En niemand zegt nog dat we tegen 2024 naar een begroting in evenwicht moeten gaan, of dat er moet worden bespaard in de gezondheidszorg.”.

Bij de sp.a is te horen dat er “openingen (zijn) op het vlak van inhoud”. Magnette houdt het erop dat hij en Rousseau aan alle partijen waar ze contact mee hadden, gevraagd hebben welke lessen er moeten getrokken worden uit de coronacrisis. “En nu zeggen dus ook de andere partijen dat er een ommekeer moet komen.”

Sophie Wilmès

Over de regeringsvorming zelf zei Magnette dat op een bepaald moment iemand een concreet initiatief zal moeten nemen. “Ik heb geen exclusieven, maar dat kan zeker (premier) Sophie Wilmès zijn.”

Eerder in De Zevende Dag had ook CD&V-vicepremier Koen Geens woorden van lof voor Wilmès. “Ze heeft bij het begin van de coronacrisis een ondankbare taak gekregen, en ze heeft die opgenomen. En dat vraagt veel moed. Vandaag is Sophie Wilmès degene die de regering leidt, en ik denk dat zij een behoorlijke prestatie levert. Zowel tijdens de coronacrisis als bij het herstel heeft ze een mooi parcours gereden.”

Zelf blijft Geens voorstander van de vorming van een regering met PS en N-VA, de partijen die elk de grootste zijn in hun taalgroep. “Ik hoorde van mevrouw Wilmès dat ze voor een uitbreiding van de huidige regering is met N-VA en PS. Ik heb de indruk dat ze misschien wel mijn droom deelt.”

