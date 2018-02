"N-VA overweegt Theo Francken uit te spelen als boegbeeld bij Europese verkiezingen" TT

27 februari 2018

07u33

Bron: De Standaard 7 De N-VA overweegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in 2019 uit te spelen als lijsttrekker op de Europese lijst. Op die manier zou Francken in heel Vlaanderen kunnen opkomen en zou de partij zijn populariteit maximaal kunnen uitspelen. Dat schrijft De Standaard.

In mei 2019 staan we met Vlaamse, federale en Europese verkiezingen opnieuw voor de 'moeder aller verkiezingen', die bovendien naadloos aansluiten op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar. Het lijdt geen twijfel dat zowat alle partijen daarom nu al nadenken welke kopstukken ze op welke lijst uitspelen. Kandidaten mogen maar aan één verkiezing deelnemen, dus is het belangrijk de juiste strategische keuzes te maken.

N-VA zou daarom overwegen een van hun populairste politici over heel Vlaanderen uit te spelen. Francken zou dan de Europese lijst trekken en op die manier "van De Panne tot Opgrimbie" op het stembiljet staan. Sinds de afschaffing van de verkiezingen voor de Senaat is de Europese lijst de enige die dezelfde is over heel Vlaanderen. Voor de Vlaamse en federale verkiezingen wordt gewerkt met provinciale kieskringen.

Bovendien belichaamt Francken ook het beste de thema's waarover N-VA graag de verkiezingscampagne wil laten draaien: migratie, veiligheid en identiteit.

Dat Francken de Europese lijst zal trekken, is evenwel geen uitgemaakte zaak. Francken is actief op het federale niveau, niet op het Europese. Het zou dus logischer zijn hem uit te spelen voor de Vlaams-Brabantse federale lijst en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de Vlaamse lijst te laten trekken.