"N-VA is nu al bezig zwartepiet voor eventuele val van regering door te schuiven” SPS

04 december 2018

08u54

Bron: Belga 0 Als het van N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover afhangt, mag er straks in de commissie Buitenlandse Betrekkingen best gestemd worden over het VN-migratiepact. "De stemming verdagen lost weinig op. Als er een stemming is, zullen we tegen stemmen. Onze houding is duidelijk", zo zei De Roover in De Ochtend. Volgens De Roover is een oplossing enkel mogelijk als de andere regeringspartners dit dossier niet doordrukken tegen de wil van N-VA in. CD&V en Open Vld kunnen de uitspraken van De Roover alvast niet smaken. “Dat is er ver over.”

Overleeft de regering-Michel de interne verdeeldheid over het VN-migratiepact of niet? Mogelijk krijgen we vandaag het antwoord op die vraag. Terwijl de top van de regering vanmiddag opnieuw samenkomt, worden in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen verschillende experts gehoord en zal er gedebatteerd en mogelijk ook gestemd worden over resoluties over het pact.

N-VA blijft zich als enige regeringspartij mordicus verzetten tegen het migratiepact en voert de druk op premier Charles Michel verder op. Volgens Kamerfractieleider Peter De Roover is er enkel een compromis mogelijk als de andere drie partijen dit dossier niet doordrukken tegen de wil van N-VA in. "Je doet als regering niets als je het niet met zijn vieren eens bent", aldus De Roover.

Schaamlapje

Net zoals partijvoorzitter Bart De Wever gisteren is De Roover kristalhelder over het standpunt van zijn partij. Het pact is voor de N-VA een "rode lijn" en de Belgische regering kan volgende week niet naar Marrakech gaan om het pact te steunen. "Dat kan niet met een regering waar N-VA deel van uitmaakt", aldus De Roover.

Ook van het toevoegen van een interpretatieve nota of een "inlegblaadje" wil N-VA duidelijk niet weten. "Dat is een schaamlapje", klinkt het. "En als de premier het probleem wil oplossen met een schaamlapje, is dat zonder ons", stelt De Roover.

Commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) hoopt dat er vandaag in zijn commissie niet alleen kan gedebatteerd, maar ook kan gestemd worden over de kwestie. "Dat is unaniem afgesproken en ik zou het betreuren als ze daarop terugkomen", aldus Van der Maelen.

In een meerderheid heb je vaak discussies, maar in een meerderheid heb je geen vetorecht Servais Verherstraeten (CD&V)

Gisteren zei premier Michel dat hij nog met de fractieleiders wilde samenzitten, wellicht met het oog op de mogelijke stemming in de commissie. "De premier heeft mij nog niet gecontacteerd", aldus De Roover. Volgens hem haalt het ook weinig uit om de stemming uit te stellen. "Ons standpunt is duidelijk. Als er een stemming komt, zullen we tegen stemmen.”

Toegevoegde nota

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten reageert wat geschrokken op de volgens hem “enorm scherpe” uitspraken van De Roover. “Dit baart me zorgen”, reageert CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. “In een meerderheid heb je vaak discussies, maar in een meerderheid heb je geen vetorecht. Je bent verplicht om te zoeken naar een consensus”, aldus Verherstraeten in De Ochtend. “Maar als je zo communiceert, maak je de kans op een compromis kleiner”, klinkt het.

Volgens Verherstraeten gaan de woorden van De Roover ook in tegen de gemaakte afspraken. “Men heeft zich binnen de regering geëngageerd om dit vandaag binnen de kern te bespreken. Daar zou gesproken worden over de 30 bemerkingen die N-VA heeft. Maar dat staat haaks op de verklaringen van De Roover”, aldus Verherstraeten. Volgens de CD&V-fractieleider is N-VA al bezig de zwartepiet voor de eventuele val van de regering door te schuiven.

N-VA zegt eigenlijk: 'het is wat ik zeg of het is crisis'. En dan valt de regering, maar ben ik daar niet verantwoordelijk voor Patrick Dewael (Open Vld)

Zelf hoopt Verherstraeten dat er alsnog een compromis gevonden kan worden. Zijn partij pleit voor een oplossing met een toegevoegde interpretatieve nota. Dat element ontbreekt volgens Verherstraeten in de resoluties die vandaag ook op de tafel liggen van de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Ook Open Vld pleit daarvoor, een beetje naar het voorbeeld van onder meer Nederland, Duitsland en Denemarken.

Ondertussen vindt Open Vld-fractieleider Patrick Dewael de uitspraken van De Roover “er ver over”. “Dat is een zeer merkwaardige manier om een consensus te zoeken”, reageert Dewael. “Men zegt eigenlijk dat de drie andere partijen akkoord moeten gaan of dat het anders die drie partijen zijn die de regering ten val brengen”.

Dewael vindt dat N-VA “in het zicht van de finish” is gaan dwarsliggen in dit dossier. Dat terwijl de partij betrokken was bij de besluitvorming en ook achter de premier stond toen die bij de Algemene Vergadering in de Verenigde Naties zijn steun uitsprak voor het pact.