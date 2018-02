"N-VA heeft Vlaamse thema's misbruikt om aan de macht te komen" kv

27 februari 2018

18u34

Bron: Belga 55 "De N-VA heeft de Vlaamse thema's misbruikt om aan de macht te komen, maar sinds zijn ontstaan nog geen gram bijgedragen tot meer Vlaamse autonomie en een meer weerbare Vlaamse Rand". Dat stelt Eric Van Rompuy (CD&V) naar aanleiding van de VIVES-studie waaruit blijkt dat door de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde het aantal Franstalige stemmen voor de Kamer in Halle-Vilvoorde in 2014 halveerde, hetgeen de Vlamingen nastreefden met deze operatie.

Van Rompuy herinnert eraan dat de N-VA, op dat ogenblik federaal nog in de oppositie in de jaren 2010-2012, 'er alles aan gedaan heeft om het niet tot een splitsing van BHV te komen want voor hen ging het toen niet over BHV maar over de splitsing van België'. De N-VA stelde de uiteindelijke splitsing indertijd ook voor 'als een Vlaamse catastrofe'.

Van Rompuy verwijst hierbij naar "de leugenachtige campagne dat de in dit akkoord voorziene oprichting van de 'Brussels Metropolitan Region' (BMR) een onomkeerbare verfransing zou inleiden, iets wat de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 geen windeieren zou opleveren". "Weyts is elke dag in het nieuws maar over de gevolgen van deze BMR heb ik hem nog niet gehoord. Ze bestaat immers niet en is een lege doos".

Cinema

De N-VA is volgens Van Rompuy ondertussen een pure machtspartij geworden die het Belgische niveau versterkt en zich beperkt tot wat 'cinema' om de perceptie van een Vlaamse partij hoog te houden. Hij wijst hierbij rond de 'spelletjes' die de partij opvoert rond Catalonië en Puigdemont. "Ik zie echter geen enkel initiatief van Ben Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, om de verfransing in deze regio tegen te gaan. De Gordel werd gedegradeerd tot het Gordelfestival zonder enige politieke betekenis. In 2019 zal er geen nieuwe staatshervorming komen met meer Vlaamse autonomie. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest droomt de partij ervan aan het bestuur te komen zonder de realisatie van institutionele hervormingen uit haar Brusselplan van 2013, net zoals ze dat deed op federaal niveau".