"N-VA en Vlaams Belang maken misbruik van de coronapandemie om bevolking op te jutten tegen de EU"

31 maart 2020

15u55

Bron: Belga 1 “N-VA en Vlaams Belang verspreiden bewust en kwaadwillig desinformatie over de coronacrisis en gieten daar nog eens een xenofobe saus over.” Dat zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a), die de twee Vlaams-nationalistische partijen ervan beschuldigt "misbruik te maken van de pandemie om de bevolking op te jutten tegen de Europese Unie".

Het zit Van Brempt hoog dat iemand als N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman maandag op Twitter schreef dat de EU 450 miljoen euro "Europees coronageld" naar Marokko stuurt, terwijl Vlaanderen 6 miljoen euro ontvangt. "Per besmetting krijgt Marokko 1.000 keer zo veel Europese hulp", voegde hij er in hoofdletters aan toe. Ook Dries Van Langenhove, van de Vlaams Belang-fractie, maakte die vergelijking op sociale media.

Onbegrijpelijk!

€450 miljoen Europees coronageld naar Marokko (516 besmettingen)

€6 miljoen Eur coronageld naar Vlaanderen (7064 besmettingen)



Per besmetting krijgt 🇲🇦 1000 KEER ZO VEEL Europese hulp!

Ik ben VOOR de EU maar het beleid v commissie @vonderleyen trekt op niks! 🤬 pic.twitter.com/eATa1DxI5N Tomas Roggeman(@ TRoggeman) link

Fractie

"De waarheid is dat er helemaal geen 450 miljoen euro 'coronageld' naar Marokko gaat en dat ook Vlaanderen niet 'slechts' 6 miljoen ontvangt van de EU", reageert Van Brempt dinsdag. "Wat dat laatste bedrag betreft, gaat het om de herbestemming van bestaande middelen uit de cohesiefondsen die nu ook voor Covid-19 kunnen gebruikt worden, maar dat gaat slechts over een minieme fractie van de steunmaatregelen die de EU uitvaardigt."

Onthouding

Afgelopen weekend was er heel wat ophef over het feit dat de drie N-VA'ers in het Europees Parlement zich als een van de weinigen onthouden hebben bij de stemming over de herbestemming van het cohesiegeld, omdat Wallonië in verhouding veel meer ontvangt dan Vlaanderen, waar "de nood het hoogst is". De Europese steun werd maandag ook goedgekeurd op het niveau van de lidstaten, maar omdat de Vlaamse regering het niet eens is met de verdeelsleutel, moest België zich als enige onthouden.

"Wat N-VA, maar ook Vlaams Belang nu doen, is bewust en kwaadwillig desinformatie verspreiden en daar een xenofobe saus over gieten, met de bedoeling misbruik te maken van een pandemie om de bevolking op te jutten tegen de Europese Unie", vindt Van Brempt.

Financiële steun van de Europese Unie voor de strijd tegen COVID-19:



250 miljoen euro voor Tunesië.

450 miljoen euro voor Marokko.

6 miljoen euro voor Vlaanderen.



Bronnen: pic.twitter.com/Xwc9rMGPB2 Dries Van Langenhove(@ DVanLangenhove) link

Apart

Ze wijst erop dat de 450 miljoen euro die Europa voor Marokko uittrekt geen zogenaamd coronageld is, maar een bedrag dat het land krijgt in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, dat bovendien wordt gefinancierd met een apart budget.

"De buurlanden (van de EU, red.) krijgen dat geld ook niet zomaar, ze moeten daarvoor projectaanvragen indienen, die ook moeten goedgekeurd worden. Wat de EU beslist heeft, is dat de reeds toegezegde middelen uit het Europees nabuurschapsinstrument óók mogen worden gebruikt in de strijd tegen de Covid-19-pandemie.”