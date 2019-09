“N-VA en Open Vld willen godsdienst in secundair onderwijs herleiden tot één uur” LH

03 september 2019

11u20

Bij de onderhandelingen voor het Vlaamse regeerakkoord zou een voorstel op tafel liggen om de uren godsdienst in het secundair onderwijs te herleiden tot één uur per week. Dat schrijft de Vlaams-nationalistische site Doorbraak.be op basis van verschillende bronnen.

N-VA, CD&V en Open Vld onderhandelen nu al twee weken onder leiding van formateur Jan Jambon (N-VA) over een nieuwe Vlaamse regering. Een vijftiental werkgroepen werden in de steigers gezet om de verschillende onderdelen van het toekomstige regeerakkoord uit te werken. Daarin zouden Open Vld en N-VA voorgesteld hebben om het aantal uren godsdienst in het secundair te herleiden tot “een minimum”.

Open Vld zou het voorstel gedaan hebben “om de liberale vrijzinnige agenda door te voeren”, N-VA “om de katholieke koepel te tonen wie de baas is”. “Officieel wou niemand reageren, uit de onderhandelingen spreken maakt het enkel moeilijker”, schrijft Doorbraak op zijn website.

Extra uur Nederlands

Open Vld zou in de plaats van het geschrapte uur godsdienst het vak Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF) willen voorzien. De Vlaams-nationalisten zien dat anders en willen het uur godsdienst vervangen door een extra uur Nederlands.

Het uur extra Nederlands zou volgens Doorbraak passen “in de strijd die N-VA voert” tegen het katholiek onderwijs. Sinds dit schooljaar krijgen leerlingen van het eerste middelbaar het vak Mens en Samenleving in katholieke scholen. Dat was niet naar de zin van de N-VA omdat daarvoor een uur Nederlands moest wijken.

Volgens Doorbraak zou CD&V, de derde onderhandelingspartner, bezwaar hebben tegen het voorstel, maar zouden er nog grotere discussiepunten zijn. “Over een uur meer of minder godsdienst zouden ze bij CD&V niet echt wakker liggen”, aldus de website nog.