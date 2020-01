"N-VA echt bereid om iets voor laagste pensioenen te doen” jv

27 januari 2020

08u36

Bron: belga 0 N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys herhaalt dat zijn partij bereid is om de laagste pensioenen aan te pakken, op voorwaarde dat het Belgische "institutionele status quo doorbroken wordt". Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1, daags voordat informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) hun opdracht teruggeven aan de koning.



Parys bevestigde dat er de afgelopen weken veel contacten zijn geweest tussen N-VA en PS, ook zondagavond nog, maar hij weigerde te zeggen hoe die verlopen zijn. "Ik kan wel vertellen dat het aan de onderhandelingstafel anders is dan wat je erover leest in de kranten of op sites. Wij proberen de discretie te bewaren om het overleg net alle kansen te geven."

Hij herhaalde dat het de N-VA menens is om iets te doen aan de laagste pensioenen. "Als je je leven lang gewerkt hebt, en je komt dan tot de vaststelling dat je enkel recht hebt op een schamel pensioen, dan moeten we een inspanning leveren om dat te veranderen."

Zo'n ingreep moeten volgens Parys wel gebeuren binnen een afgesproken budgettair kader "én binnen het kader van hervormingen die ons uit de problemen moeten halen". "Het doorbreken van het institutionele status quo hoort daar bij. Als België sukkel je van de ene crisis in de andere, het is een kwestie van gezond verstand dat je daar iets aan doet. Als men daar neen op blijft zeggen, dan is dat enkel omdat men op een regering zonder Vlaamse meerderheid rekent, die wat inschikkelijker zou zijn."

Voor die strategie kan de PS - want over die partij gaat het - eigenlijk geen ongelijk krijgen, aldus Parys. "Voor de kerstvakantie zag je hoe de Open Vld zich inschikkelijk opstelde om een aantal PS-eisen in te willigen."

Morgen komt een einde aan de informatieopdracht van Coens en Bouchez. Komt nu N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zet? Parys: "We zullen wel zien, maar je kan je daar alleen maar beschikbaar voor stellen. Het is het staatshoofd dat beslist, na consultatie van de andere partijvoorzitters.”