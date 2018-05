"N-VA bereidt bocht richting statiegeld voor": stad Antwerpen vraagt invoering TT

15 mei 2018

06u34

Bron: Het Belang van Limburg 15 In een brief aan Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zegt het stadsbestuur van Antwerpen overtuigd te zijn "dat statiegeld voor blikjes en flesjes een mogelijke oplossing is om het zwerfafval te verminderen". Opmerkelijk, aangezien de N-VA van burgemeester Bart De Wever zich tot nu toe hevig tegenstander heeft getoond van statiegeld. De partij bereidt dan ook een bocht voor, schrijft Het Belang van Limburg.

Schauvliege stelde vorige week haar Verpakkingsplan voor, met daarin ook een voorstel voor statiegeld voor blikjes en plastic flessen. Al meer dan de helft van alle Vlaamse gemeenten had de minister daar om gevraagd.

Maar tot nu toe zagen coalitiepartners N-VA en Open Vld dat plan niet zitten. Beide partijen en dan vooral N-VA wijzen er op dat Vlaanderen nu al kampioen recycleren is, en dat een extra heffing op plastic vooral een pestmaatregel zou zijn.

Toch lijkt de partij de kar nu te keren. Vrijdag staat het thema op de agenda van de Vlaamse ministerraad en N-VA zou zich daar niet meer tegen Schauvlieges plan verzetten indien er voldoende andere maatregelen komen om zwerfvuil aan te pakken.

"Kost stad Antwerpen jaarlijks 30 miljoen euro"

Opmerkelijk: ook de stad Antwerpen, met N-VA en Open Vld in de meerderheid, is vragende partij voor de invoering van statiegeld. "Onze diensten zijn dagelijks in de weer om van onze stad een propere stad te maken en zwerfvuil op te ruimen", citeert Het Belang van Limburg het stadbestuur onder leiding van burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever uit een brief aan Schauvliege.

"Voor Antwerpen alleen al ligt de jaarlijkse kost voor de opruiming van zwerfvuil op 30 miljoen euro. Wij zijn ervan overtuigd dat het statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes een mogelijke oplossing is om zwerfafval te verminderen (...)." Het systeem wordt best "in Vlaamse regelgeving" gegoten, vindt Antwerpen nog.

Het Antwerpse standpunt was al eind januari goedgekeurd in een motie op de gemeenteraad. Daarin schreven de meerderheidspartijen, dus ook N-VA, al dat "de torenhoge factuur die de Stad Antwerpen betaalt voor het opruimen van zwerfvuil, vandaag de dag wordt betaald door alle belastingbetalers via de jaarlijkse gemeentebelasting".

"Het statiegeldsysteem kan de rekening voor de burger doen inkrimpen en laat de gebruiker betalen. Door het systeem van statiegeld kunnen we ervoor zorgen dat de stad Antwerpen, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval bespaart."

