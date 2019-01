“N-VA beloofde Hendrik Vuye tijdens etentje topbenoeming als hij niet opkomt met eigen lijst”, minister Weyts ontkent: “Indianenverhaal” HA

30 januari 2019

10u16

Bron: Belga 0 Vlaams N-VA-minister Ben Weyts heeft Kamerlid Hendrik Vuye een mooie benoeming beloofd op voorwaarde dat hij op 26 mei niet deelneemt aan de verkiezingen met een eigen lijst. Dat schrijft het weekblad Knack. De voormalige N-VA’er Vuye zou het aanbod geweigerd hebben.

De grondwetspecialist Hendrik Vuye was aanvankelijk fractieleider van N-VA in de Kamer, maar verliet de partij samen met zijn kompaan Veerle Wouters uit onvrede. Beiden konden niet meer leven met de “te softe" communautaire koers van de N-VA. Vuye ontpopte zich sindsdien geregeld tot kwelduivel langs de Vlaamse flank van zijn voormalige partij.



Volgens Knack heeft Vlaams minister Ben Weyts tijdens een etentje een voorstel gedaan aan Vuye. Hij stelde voor dat N-VA Vuye aan een mooie benoeming kan helpen, bijvoorbeeld bij het Grondwettelijk Hof, op voorwaarde dat hij niet deelneemt aan de verkiezingen met een eigen lijst. De reden daarvoor zou zijn dat voor N-VA elke procent kiezers van levensbelang kan zijn. Vuye zou ook mee mogen onderhandelen over een eventuele staatshervorming in het scenario.