#muziekvoordeonderhandelingen trending op Twitter na ludieke oproep Koen Geens LH

10 februari 2020

16u28

Bron: Twitter 2 Koninklijk opdrachthouder Koen Geens lanceerde vorige week donderdag op de vooravond van de MIA’s #muziekvoordeonderhandelingen, vandaag is de hashtag trending op Twitter dankzij de hulp van vele Twitteraars.

Het begon allemaal met het nummer “Come Together” van de Beatles. Het was een ludieke maar ook duidelijke oproep van Geens naar alle partijen om meer naar elkaar te te groeien.

“Een aangenaam en inspirerend deuntje kan wel eens het een en ander losmaken. Misschien ook bij de federale onderhandelaars.” Met die boodschap deed journalist Jan Demeulemeester een oproep om meer suggesties door te sturen. Geens' partijgenoot Hilde Crecits volgde daarop vrij snel met het bemoedigende “Don’t Stop Believin’”.

Don’t Stop Believin’ - Journey 😉 #muziekvoordeonderhandelingen https://t.co/cEEOupO7GY Hilde Crevits(@ crevits) link

Vandaag voegde Geens, wiens opdracht ondertussen verlengd werd, er zelf “Silence is Golden” van The Tremeloes aan toe en bedankte hij iedereen voor de muzikale aanmoedigingen.

Na een oproep van Studio Brussel volgden nog meer soundtracks, van onder anderen presentatrice Eva De Roo (“C’mon C’mon van The Von Bondies), Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten (Van Halens “Jump”) en Groen-kopstuk Kristof Calvo (“Oui ou Non” van Angèle).

Politicoloog Nicolas Bouteca postte dan weer “We zullen doorgaan” van Ramses Shaffy. Andere nummers die de revue passeerden: “Start Me Up” van The Rolling Stones en “Wind Of Change” van Scorpions. Heb je zelf een suggestie? Geens zal je ongetwijfeld dankbaar zijn.

KO @Koen_Geens1 krijgt weekje extra. Tot PS en N-VA samen zijn? #muziekvoordeonderhandelingen https://t.co/OLXIYZABFp Nicolas Bouteca(@ NicolasBouteca) link

Ik breng vandaag verslag uit aan de Koning. Ik laat jullie weten wanneer ik verslag kan uitbrengen aan jullie luisteraars. Dank inmiddels voor hun interesse en steun en deze muzikale aanmoediging. Hierbij #muziekvoordeonderhandelingen Silence is Golden https://t.co/rPgPq9zVyv https://t.co/mJAGr3FrcE Koen Geens(@ Koen_Geens1) link