"Muziek beluisteren is zondig, net als een café binnenstappen": lezing moslimpredikers in stadhuis Genk veroorzaakt ophef

11u51

Bron: Nieuwsuur 739 RV/Photo News Een van de moslimpredikers in Genk dit weekend: ex-rapper Abid Tounssi. Zuhal Demir (N-VA) heeft intussen gereageerd dat de lezing in het Genkse stadhuis "niet toe te laten is". Lezingen over hoe je een goed moslim wordt. Ze blijken populair in Nederland en België. Islamitische jongerenidolen geven jonge moslims tips en drukken hen op het hart dat ontucht, te korte jurkjes en een café binnenlopen zondig is. Net als muziek beluisteren trouwens. Afgelopen weekend vond in het stadhuis van Genk zo'n bijeenkomst plaats. Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) reageert woedend.

"Religieuze gekken zaaien haat, zetten de bevolking tegen elkaar op en behandelen vrouwen als vuil. Op het Genkse stadhuis! Laten we dit toe?", tweette staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Zuhal Demir, deze ochtend. In haar post een verwijzing naar het Nederlandse actualiteitenprogramma 'Nieuwsuur', dat lezingen van moslims mocht bijwonen in Nederland en ons land. Centraal in de bijeenkomsten: de terugkeer naar de zuivere islam en hoe je een goed moslim wordt. Steeds meer jonge moslims zoeken immers tips en komen luisteren naar hun 'idolen', zoals de Nederlanders Abid Tounssi - vroeger rapper - en Ali Houri - vroeger zaalvoetbalinternational. Nu zijn ze beiden predikers. De twee kwamen afgelopen zaterdag spreken op het stadhuis in Genk.

De lezing droeg de naam ‘Van de wieg naar het graf’: mannen namen vooraan plaats in de zaal, vrouwen achteraan. Vooral moslimjongeren trokken naar het stadhuis. "Want ze zijn steeds vaker op zoek naar hun identiteit", klinkt het bij een van de sprekers. "Er is veel vraag naar de bijeenkomsten." Wat daarin dan verteld wordt? Dat muziek beluisteren des duivels is bijvoorbeeld. Zo was Tounssi vroeger rapper, maar hij liet de muziek achter zich omdat de beste teksten volgens hem toch al geschreven zijn: "Ze staan in de Koran." "Vroeger stak ik een joint op voor ik een show begon", klinkt het nog. "Nu doe ik een gebed voor ik opkom."

Hervallen

Hij deelt zijn persoonlijke verhaal met het publiek en raakt duidelijk overmand door emoties: "Muziek heeft invloed op ons onderbewustzijn, op onze gedachtes en emoties en handelingen." Tounssi vindt het zondig dat je muziek maakt en zelfs maar beluistert. "Het spijt me dat ik daardoor soms verkeerd handelde", zegt hij over het verleden. De moslims in de zaal willen weten hoe je dan plots kan stoppen met muziek. "Doe rustig aan, zet geen liedjes meer op", geeft Tounssi de raad. "Er zijn genoeg islamgeleerden met een mooie stem waar je naar kan luisteren." Een ander meisje vertelt dat het verhaal haar aangegrepen heeft. Ze moest huilen. "Ik weet dat muziek beluisteren heel slecht is, maar ik herval vaak. Het is ook moeilijk als je vriendinnen wel nog muziek beluisteren."

Voor de meeste jongeren zijn de moslimgeleerden helden, mét invloed. Zo vertelt een Nederlands meisje dat ze heel wat heeft opgegeven om meer met haar geloof bezig te zijn. "Ik droeg aanvankelijk geen hoofddoek en liet ook mijn modestudie vallen omdat het niet strookte met de islam." Een ander meisje zegt hoe ze nu meer langere kleding gaat dragen en vertelt ook dat ze op tijd wil bidden - óók op haar werk. "Geen excuses meer", zegt ze daar nog over.

Zuhal Demir (N-VA) reageerde razend toen ze de reportage bekeek. Ook voor Sam Van Rooy, woordvoerder van Vlaams Belang, kan de lezing allesbehalve door de beugel.

Religieuze gekken zaaien haat, zetten bevolking tegen elkaar op en behandelen vrouwen als vuil. Op het Genkse stadhuis! Laten we dit toe? https://t.co/AZrYYtA4Xi Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Dus afgelopen zaterdagavond vond in het stadhuis van #Genk een salafistische bijeenkomst plaats waar mannen en vrouwen gescheiden zaten. #Islamisering

Laat dat tot u doordringen. https://t.co/XhCW5lFARh Sam van Rooy 🔴(@ SamvanRooy1) link