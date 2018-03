"Motorrijders ontsnappen bij 90 procent van trajectcontroles aan boete" Redactie

10 maart 2018

20u08

Bron: VTM NIEUWS 0 Bij 90 procent van de trajectcontroles in Vlaanderen ontsnappen motorrijders aan flitsboetes. Dat zegt verkeersinstituut VIAS aan VTM NIEUWS. Zo flitsen de meeste camera's enkel de voorste nummerplaat, maar die hebben motorrijders niet.

Het is een bewuste keuze om alleen de voorste nummerplaat te flitsen. Die is namelijk beter leesbaar. Toch worden motoren daardoor minder geflitst. Zo werd in januari nog een motor aan 201 kilometer per uur geflitst in West-Vlaanderen, maar kon de bestuurder niet geïdentificeerd worden.

VIAS vindt dat discriminerend en vraagt om een aanpassing. "We moeten kijken naar technologische oplossingen", aldus Stef Willems van VIAS. "Op sommige plaatsen zouden we twee camera's kunnen zetten om zowel de voor- als de achterkant te flitsen."

Maar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is geen voorstander van het voorstel. "Het is logischer om vooraan te flitsen, omdat die nummerplaten leesbaarder zijn. Je moet een keuze maken en dan kiezen we voor het systeem waarbij de mazen in het net het kleinst zijn", aldus Weyts.