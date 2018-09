"Most Wanted-crimineel opgepakt in Albanië" LVA

22 september 2018

06u25

Bron: Belga 0 Safet Rustemi, die sinds deze zomer op de Belgische Most Wanted-lijst staat, is opgepakt in het Albanese Tirana. Dat hebben gerechtelijke bronnen aan Het Nieuwsblad gemeld. Rustemi moet in ons land een gevangenisstraf van in totaal 22 jaar uitzitten, maar de Dienst Vreemdelingenzaken wees de crimineel vorig jaar uit.

Rustemi wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste criminelen in Europa. Zijn familie heeft in Albanië verschillende moorden op haar kerfstok. Rustemi zelf probeerde de Brusselse prostitutie te veroveren met het nodige geweld.

Vorig jaar werd hij tot 9 jaar cel veroordeeld, en dit jaar kreeg hij nog eens 8 en 5 jaar cel. In juni 2017 werd hij echter na het betalen van een borgsom het land uitgezet, omdat hij illegaal in het land was.

Het nieuws daarover raakte afgelopen zomer bekend, en zorgde voor hevige discussies tussen onder meer de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Justitie.