“Moordenaar sterft bij brandstichting in Deurne” PLA

27 oktober 2018

11u30

Bron: Eigen berichtgeving 41 Bij het drama in de Jan De Cordesstraat in Deurne (Deurne) van gisteravond zijn de 78-jarige bewoner en een andere man omgekomen. Het tweede slachtoffer is nog niet geïdentificeerd.

“Er zijn aanwijzingen dat de 78-jarige bewoner met geweld om het leven werd gebracht”, aldus parketwoordvoerster Sylvie Van Baden..” Wij onderzoeken de piste dat de onbekende man Jacques ombracht in diens rijwoning en daarna brand heeft gesticht. De onbekende man zou dan zelf in die brand om het leven gekomen zijn.”

Het bizarre drama kwam gisteravond aan het licht toen de brandweer moest uitrukken voor een woningbrand bij Jacques G. Op de eerste verdieping bleek een zetel in brand te staan. Het vuurtje was snel geblust. In de woning trof de brandweer één dode man aan op het gelijkvloers en één op de eerste verdieping. Zij waren niet omgekomen door de rook of het vuur.

Bewoner Jacques G. (78) stond in de buurt bekend als een teruggetrokken, alleenstaande man. Hij had slechts weinig contact met zijn buren. Zijn beste vriend Jean Laurents was donderdagmiddag nog bij hem op bezoek geweest. “Jacques heeft mij een tas koffie aangeboden omdat ik een klusje had gedaan aan zijn dak. Ik heb toen niets verdachts opgemerkt. Jacques was in zijn gewone doen.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.