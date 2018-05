"Mooi evenwicht": Antwerpse N-VA maakt bijna volledige lijst bekend sam

08 mei 2018

22u34

Bron: belga 0 N-VA heeft de bijna volledige lijst bekendgemaakt waarmee de partij in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen trekt. 49 van de 55 kandidaten zijn nu bekend, mogelijk zitten er nog nieuwkomers bij de overblijvende plaatsen. Twee huidige gemeenteraadsleden nemen afscheid.

Auditmanager Leyla Aydemir besloot om persoonlijke redenen om geen kandidaat meer te zijn, terwijl advocaat Dirk Rochtus later dit jaar naar het Kempense Grobbendonk verhuist. De overige raadsleden komen wel opnieuw op de lijst te staan. Zo staat kamerlid Johan Klaps op de zesde plaats en voormalig schepen André Gantman op nummer 19.

Strafpleiter Vic Van Aelst kreeg plaats 49 toebedeeld. Nog onderaan staan de Vlaamse parlementsleden Peter Wouters, Manuela Van Werde en huidig schepen Ludo Van Campenhout op de nummers 52, 53 en 54, net voor lijstduwer Liesbeth Homans.

"Mooi evenwicht"

Eerder werd al de top vijf gepresenteerd: burgemeester Bart De Wever wordt gevolgd door Vlaams parlementslid Annick De Ridder en de huidige schepenen Nabilla Ait Daoud, Koen Kennis en Fons Duchateau.

"We zijn erin geslaagd een combinatie te maken van gedegen kennis en positieve vernieuwing", zegt Duchateau, die Antwerps N-VA-voorzitter is. "Er is een mooi evenwicht tussen man en vrouw, tussen alle leeftijden en districten. Onze kandidaten hebben stuk voor stuk hun strepen in de samenleving verdiend, van leerkracht tot arts en van informaticus tot schoonmaakster."