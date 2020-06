“Mondmaskers van Avrox nog gevaarlijker dan eerst gedacht” - Defensie zwaait met positief advies Volksgezondheid HAA

15 juni 2020

14u07 1288 Drie Belgische industriefederaties trekken aan de alarmbel over de 18 miljoen mondmaskers die de Luxemburgse postbusvennootschap Avrox heeft geleverd aan de overheid. De kapjes zijn “nog gevaarlijker dan eerst gedacht”, klinkt het. Ze zouden behandeld zijn met een techniek die een “risico vormt voor mens en milieu”, waarschuwen Creamoda, Febelsafe en FBT in een gezamenlijk persbericht. Defensie, dat instaat voor de verdeling van de mondmaskers, benadrukt dat er een positief advies van Volksgezondheid over is. Avrox dreigt met juridische stappen tegen Creamoda voor laster.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf vandaag worden de maskers die het kabinet van minister van Defensie Philippe Goffin (MR) bestelde bij Avrox uitgedeeld aan de bevolking. Dat gebeurt via de apothekers, die vanuit de legerkazerne in Peutie werden bevoorraad. Eerder ontstond al ophef over de wasvoorschriften van de maskers en nu worden vragen gesteld bij een behandeling van de kapjes tijdens het productieproces.

Volgens Creamoda, Febelsafe en FBT werden de maskers behandeld met een biocide op basis van zilverionen. Een biocide is een behandeltechniek die elk levend organisme doodt. In het geval van de mondmaskers werd hiervoor zilver aangewend onder de vorm van ionen, legt Jo Van Landeghem van Creamoda uit aan HLN. Kenmerkend voor zilverionen is dat die zich nooit permanent binden en altijd vrijkomen. “Ze blijven dus nooit in het product. En al zeker niet in katoen- of polyesterweefsels, waarvan altijd vezels losbreken.”

Mensen gaan de ionen ook inademen, waardoor die rechtstreeks in het bloed terechtkomen

Sokken

Dergelijke zilverfinish is te vinden op medische kleding voor mensen met beenwonden bijvoorbeeld, maar tegenwoordig wordt de coating ook vaak gebruikt voor de reguliere kledingmarkt. Denk aan sokken, die met een zilverfinish voorkomen dat zweetbacteriën zich kunnen vermenigvuldigen, waardoor de consument minder last heeft van vieze geurtjes. De zilvercoating doodt simpel gezegd alle bacteriën die op het lichaam leven en die een mens gezond houden. “Terwijl dat helemaal niet nodig is, want die bacteriën zijn een deel van uw bescherming”, zegt Van Landeghem.

Wereldwijd is de techniek controversieel, omdat ze massaal wordt gebruikt en “zeker en vast schade aan mens en milieu zal berokkenen”. “Doordat de techniek werd aangewend voor het maken van de mondmaskers, gaan mensen de ionen ook inademen, waardoor die niet eerst door de huid moeten dringen, maar rechtstreeks in het bloed terechtkomen”, aldus de zegsman.

“Te absurd”

Het tweede probleem volgens Creamoda, Febelsafe en FBT is dat de maskers behandeld zijn met nano zilverpartikels. “Die zijn zó absurd klein dat ze door elke natuurlijke barrière in het lichaam kunnen doordringen”, verduidelijkt Van Landeghem. En dus kunnen ze in lichaamsdelen en -cellen terechtkomen waar ze normaal niet thuishoren. Over hoe groot de schade kan zijn voor mens en milieu bestaat er bovendien nog onvoldoende onderzoek. “Wij focussen vooral op de volksgezondheid van de mensen en dit is echt wel absurd. Het tart elke verbeelding”, aldus Van Landeghem.

Ook het Bureau voor Normalisatie (NBN), de Belgische overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het opstellen van normen, waarschuwt voor het gebruik van zilverionen, benadrukken de sectorfederaties in hun persbericht. Landen als Zweden, bijvoorbeeld, raden het gebruik ervan af in producten voor dagelijks gebruik en in niet-medische toepassingen.

Opnieuw zijn we verbaasd hoe onzorgvuldig met de veiligheid van de bevolking wordt omgegaan

Controles

Van Landeghem hekelt ten slotte dat nog steeds niet duidelijk is hoe de controles van de maskers zijn verlopen. “De eerste vraag die wij altijd hebben gesteld, is ‘wie heeft deze controles gedaan?’ Maar vermits het dossier volledig onder geheimhouding staat bij Defensie, hebben wij nooit kunnen nakijken wie de levering heeft getest en op wat er is getest.” Elke preventieadviseur zal bevestigen dat een stoffen mondmasker behandeld met een biocide zoals zilver een potentieel risico inhoudt voor de gebruiker, klinkt het nog. “Opnieuw zijn we verbaasd over hoe onzorgvuldig met de veiligheid van de bevolking wordt omgegaan”, besluiten de federaties, die de maskers van Avrox eerder al een “gevaar voor de volksgezondheid” noemden.

Defensie en producent Avrox spreken dat tegen. Die behandeling met zilvernitraat (Silvadur) “is een erkende, goed gedocumenteerde, perfect veilige technologie voor de gezondheid”, zegt Defensie in een reactie. “Deze technologie wordt al gebruikt (...) in heel wat mondmaskers die op de internationale en nationale markt aangeboden worden via de supermarkten en apothekers voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.” Defensie zwaait met het positieve advies van FOD Volksgezondheid dat stelt dat de kwaliteit van de mondmaskers voldoet aan de nodige vereisten. “Het stoffen mondmasker heeft als doel om de mens te beschermen. De antibacteriële behandeling die het textiel heeft ondergaan, heeft geen primaire functie en is evenmin specifiek gericht tegen het coronavirus”, klinkt het.

“Laster en leugens”

Avrox stelt dat de maskers voldoen aan alle nationale en internationale normen. “De FOD Volksgezondheid, Directoraat-generaal Leefmilieu, heeft uitdrukkelijk bevestigd dat de gebruikte technologie met betrekking tot de menselijke gezondheid en toxicologie, geen gezondheidsrisico vormt”, zo klinkt het ook.

Ook wordt de uitleg over de nanodeeltjes tegengesproken. “Dupont, de maker van de Silvadur-technologie, bevestigde dat er geen nanodeeltjes zijn”, klinkt het.

Avrox noemt het “schandalig” dat Creamoda “niet-geverifieerde geruchten” lanceert over de mondmaskers. “Avrox behoudt zich het recht voor om Creamoda aan te klagen voor leugens en laster.”

Lees ook:

Benadeelde firma dient klacht in na mondmaskerdeal: geklungel of gesjoemel? (+)

Opnieuw ophef over stoffen mondmaskers die nu eindelijk zijn aangekomen: “Slechts wassen op 30 graden? Levensgevaarlijk” (+)

Omstreden firma zet federale regering voor schut: 15 miljoen mondmaskers beloofd, maar 2,7 miljoen geleverd (+)