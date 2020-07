"Mondmaskerincident in Deinze geen alleenstaand geval” VVSG vraagt meer overleg met lokale besturen HAA

01 juli 2020

12u04

Bron: Belga 4 Veel gemeenten, steden en politiediensten leggen, naar eigen interpretatie, bijkomende maatregelen op tijdens de coronacrisis. Dat zegt Buurtsuper.be, de federatie van zelfstandige voedingswinkels en supermarkten die deel uitmaakt van Unizo. De organisatie stelt dat die aanpak alleen maar meer verwarring zaait en bijkomende druk en stress oplegt aan zaakvoerders en winkelpersoneel. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dringt aan op meer overleg tussen het federale niveau en het lokale over de aanpak van het coronavirus.

De burgemeester van Deinze, Jan Vermeulen (CD&V), wilde mondmaskers verplichten in supermarkten. Waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere (Open Vld) heeft die beslissing ondertussen teruggedraaid, nadat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) de burgemeester gisterenavond al had teruggefloten.

Het ministerieel besluit heeft een aantal regels opgelegd aan onder andere supermarkten, bestaande uit de social distancing-maatregel van 1,5 meter en de maximale bezoektijd van 30 minuten. Er zijn verschillende maatregelen genomen om die na te leven, namelijk een beperkt aantal winkelkarren ter beschikking stellen, klanten een bepaalde route opleggen en plexiglaswanden aan de kassa plaatsen.



“Ondanks al die inspanningen stelt Buurtsuper.be vast dat tijdens de coronacrisis verschillende gemeenten en politiediensten bijkomende regels opleggen die geen wettelijke grond hebben”, klinkt het. “Zulke aanpassingen zaaien alleen maar verwarring en zorgen voor bijkomende druk en stress voor zaakvoerders en personeel.” Ook de burgemeester van Geraardsbergen, Guido De Padt (Open Vld), overwoog een verplichting op te leggen om mondmaskers te dragen in grootwarenhuizen. Maar zover kwam het niet.

Het is de taak van de burgemeester om in te staan voor de veiligheid en de gezondheid van de inwoners Nathalie Debast, woordvoerster van VVSG

Meer overleg

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dringt aan op meer overleg tussen het federale niveau en het lokale over de aanpak van het coronavirus. Volgens de VVSG spreekt het voor zich dat het federale niveau de leiding van de aanpak in handen heeft, maar neemt dat niet weg dat er ook overleg nodig is met de lokale besturen over de uitvoering van de maatregelen.

“Het is de taak van de burgemeester om in te staan voor de veiligheid en de gezondheid van de inwoners”, zegt VVSG-woordvoerster Nathalie Debast.

De CD&V-burgemeester van Deinze had voor de mondmaskerplicht verwezen naar een stijging van het aantal besmettingen in zijn gemeente. “Als men lokaal merkt dat de federale maatregelen niet volstaan om een situatie aan te pakken, dan zijn zulke demarches het gevolg”, zegt Debast. “En daarom is overleg dus nodig, en niet enkel 'wij beslissen en jullie handhaven’.”

Ook voor het verdere verloop van de exitstrategie en eventuele lokale lockdowns hoopt de VVSG dat de lokale besturen ook echt mee aan tafel mogen gaan zitten.

Frustratie

De frustratie op het lokale niveau kwam de voorbije dagen al enkele keren naar boven. Nog op dinsdag noemde de VVSG de lokale besturen een “speelbal van de federale overheid”, omdat de publicatie van het ministerieel besluit over de laatste versoepelingen op zich bleef wachten. Pas dinsdagnamiddag, enkele uren voor de inwerkingtreding, werd het besluit in het Staatsblad gepubliceerd. En maandag dreigde burgemeester van Knokke Leopold Lippens ermee de NMBS in gebreke te stellen omdat er geen protocol is voor een corona-aanpak aan de kust.

