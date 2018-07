"Mogelijkheden Velo-Pass zijn veel ruimer dan enkel antidiefstal" AV

30 juli 2018

12u42

Bron: BELGA 0 Het fietspaspoort Velo-Pass is vanaf maandag beschikbaar als smartphone-app. Met een QR-code op de fiets en de bijhorende app kan een gestolen fiets gemakkelijker teruggevonden worden. Maar de mogelijkheden zijn veel groter, zegt Philippe Decrock van Traxio, de koepel van de Belgische fietsensector.

De Velo-Pass is een nationaal registratiesysteem met centrale databank in combinatie met een beveiligde QR-code. De fietshandelaar brengt de QR-code aan op een nieuwe of oude fiets en voegt relevante informatie toe aan het fietspaspoort. Nadien kan de klant via de app nog gegevens toevoegen, zoals een foto of informatie over een kinderzitje dat later aangekocht werd.

Volgens Philippe Decrock van Traxio hebben voorlopig 65 fietshandelaars zich geregistreerd om het fietspaspoort aan te bieden. Bij 17 handelaars is de Velo-Pass momenteel al verkrijgbaar. Dat blijkt uit het kaartje op de website www.velo-pass.be, "maar dat aantal gaat snel in stijgende lijn", aldus Decrock."Er komen heel snel nieuwe fietshandelaars bij die het systeem aanbieden", zegt Decrock. "Ook organisaties die een grote vloot fietsen beheren, zoals fietsdeelsystemen, universiteiten of leasebedrijven, hebben al interesse getoond."

Heel wat extra mogelijkheden

Volgens Decrock lopen er heel wat projecten om de mogelijkheden van de Velo-Pass uit te breiden, om zo te evolueren naar "connected fietsen" of slimme fietsen. Zo zou je in de toekomst met de QR-code toegang kunnen krijgen tot een buurtfietsenstalling die enkel bestemd is voor buurtbewoners, of zou je met de QR-code kunnen aantonen dat je toelating hebt om een bepaalde laadpaal voor elektrische fietsen te gebruiken.

"Op veel fietsknooppunten worden tegenwoordig ook lockers geplaatst waar je bijvoorbeeld je laadkabel in kan opbergen", aldus Decrock. "Met de QR-code zou je toegang kunnen krijgen tot zo'n locker." Daarnaast kan de Velo-Pass ook nuttig zijn voor cargofietsen, om na te gaan of ze de juiste lading vervoeren.

"Het gaat veel verder dan enkele een antidiefstalsysteem", zegt Decrock. "De bedoeling is de functionaliteit van de fiets uit te breiden en de fiets digitaal te maken."

Voor wie een nieuwe fiets koopt, is de prijs van de Velo-Pass verrekend in de prijs van de fiets. Wie een fietspaspoort laat aanbrengen op zijn oude fiets, betaalt de tien euro voor de Velo-Pass afzonderlijk.