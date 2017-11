"Mogelijk asbest op speelplaats": school in Moerbeke-Waas blijft voorlopig dicht hr

12u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Yannick De Spiegeleir De infrastructuur van De Vlinderdreef wordt momenteel vernieuwd. Bij de afbraak van de kleuterschool kwam afgelopen weekend mogelijk asbest vrij. Gemeentelijke Basisschool De Vlinderdreef in Moerbeke-Waas is gesloten omdat men vreest dat er asbestvezels op de speelplaats zijn terechtgekomen. "Bij de afbraak van de oude kleuterschool zijn afgelopen weekend de asbesthoudende leien van het dak onoordeelkundig verwijderd", meldt de school op haar website. "De sluiting is een preventieve maatregel. Momenteel is er geen bewijs van risico."

Al zeker vandaag en morgen (woensdag) is de school gesloten. Er is wel opvang. De school bouwt momenteel een nieuw gebouw, en de oude kleuterschool wordt afgebroken. Bij die afbraakwerken zou de onderaannemer van de bouwfirma afgelopen weekend onvoorzichtig te werk gegaan zijn. "Gevolg is dat de resterende stukken van de leien mogelijks op de speelplaats zijn terechtgekomen. Het kan zijn dat aan de schoenen en kleren van de kinderen asbestvezels zijn terechtgekomen", melden burgemeester Robby De Caluwé en directeur Stijn Deschepper op de website van de school. "Gelukkig was er veel motregen, waardoor het stof niet kon oplaaien." De school vraagt wel aan iedereen om schoenen en kleren goed te wassen.

De eerste metingen van experts hebben intussen plaatsgevonden. De school wacht nu de resultaten af. In afwachting werden gisteravond alle lokalen en de speelplaats grondig gereinigd.