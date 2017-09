"Moeten we verbieden dat sommige mensen kinderen mogen krijgen? Het debat moet gevoerd worden" Robin Broos

22u46

Bron: DM 0 vrt Valerie Van Peel (midden), vanavond in 'De Afspraak'. Sommige mensen zouden geen kinderen mogen krijgen. Dat was de opvallende uitspraak van jeugdrechter Inge Claes woensdagavond in het Canvas-programma Radio Gaga. Valerie Van Peel, N-VA Kamerlid en OCMW-voorzitter in Kapellen, viel de stelling meteen bij.

"Niet in wetten te gieten, maar ze heeft gelijk... heb ook al te veel gezien", reageerde Van Peel op Twitter. Het leverde haar meteen een uitnodiging op voor het duidingsprogramma De Afspraak, ook op Canvas. Concreet gaat het om moeders die niet in staat zijn hun kinderen veilig en gezond groot te brengen. "Op dit moment is het zelfs een taboe om het er met cliënten over te hebben", verduidelijkte Van Peel in de studio. "Daar moeten we harder op inzetten. Dat gesprek moeten we keer op keer met de client blijven voeren. En als er ja op wordt gezegd, moeten we begeleiding aanbieden. En dan betalen we met plezier de anticonceptie terug." Ze gaf hierbij een voorbeeld van een jonge, aan drugs verslaafde moeder van vijf kinderen.

Je kan niemand vastbinden, naar een ziekenhuis rijden en er vervolgens een spiraal insteken Valerie Van Peel

Van Peel wees er ook op dat er geen verdrag bestaat waarin een absoluut recht op het hebben van een kind staat. "Maar in de praktijk kan je ook niemand verplichten aan anticonceptie te doen. Je kan niemand vastbinden, naar een ziekenhuis rijden en er vervolgens een spiraal insteken."

Sp.a-voorzitter John Crombez, ook in De Afspraak, ziet heil in een nauwere begeleiding. Wel vindt hij het jammer dat er nu wordt ingezoemd op die ene uitspraak van jeugdrechter Claes. In Radio Gaga riep ze in de eerste plaats op voor een betere jeugdzorg. Haar uitspraak kwam er na de 'stoute vraag' van presentator Joris Hessels.

Vorig jaar werd het debat over een verplichte anticonceptie al eens gevoerd, naar aanleiding van een soortgelijk voorstel in Rotterdam. Van Peel sloot zich toen aan bij het pleidooi van haar partijgenoot Fons Duchateau.

