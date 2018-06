"Moeten we nu echt ons geslacht op onze pas veranderen, om terugbetaling te krijgen voor antikankermedicijn?" Mannen met borstkanker door RIZIV uitgesloten voor therapie die wel voor vrouwen wordt terugbetaald Ingrid De Vos

22 juni 2018

11u26 4 Dit is Kafka in de borstkliniek: mannen met borstkanker krijgen levensnoodzakelijke geneesmiddelen niet terugbetaald. «Ronduit wansmakelijk. Moeten we nu echt achterpoortjes nemen en ons geslacht op onze identiteitskaart laten veranderen, willen de niet uitgesloten worden door het RIZIV?», zegt André Pauwels van de werkgroep Borstkankerman. Een front van patiëntengroepen, antikanker-verenigingen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stapt nu naar minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block.

Twintig jaar al bestaan de hormonale kankerbehandelingen en zo lang al worden mannen met hormoongevoelige borstkanker door het Riziv gediscrimineerd, weet André Pauwels. «Een dokter met borstkanker uit het Kortrijkse, die zich moest behelpen met medicijn-staaltjes die hij van zijn collega’s in het ziekenhuis kreeg, was één van de eersten die vocht voor een oplossing in dit dossier. De man ving bot en is ondertussen overleden. Ook Kom op tegen Kanker heeft de kwestie aangekaart na klachten van mannen die zelf duizenden euro’s per jaar moeten ophoesten. Eén man was dan maar overgeschakeld op een minder effectief medicijn. Allemaal hadden ze een behandeling nodig met hormonale medicatie. Het gaat onder meer om medicijnen waarvan het RIZIV stelt dat ze klassiek gegeven worden aan patiëntes in menopauze. En 'aangezien mannen niet in menopauze gaan', worden ze ook uitgesloten voor terugbetaling van een levensnoodzakelijke kuur”.

