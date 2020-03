Moet ik mijn kinderen nu thuishouden of niet? De belangrijkste vragen over school en werk in coronatijden beantwoord NLA

15 maart 2020

20u15

Bron: VTM NIEUWS 6 Moet ik mijn kinderen nu thuishouden morgen of niet? Wat moet ik doen als ik mij ziek of verkouden voel op het werk? Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) waren in de studio van VTM NIEUWS te gast om al uw vragen over school en werk tijdens de coronacrisis te beantwoorden.

Moet ik mijn kinderen nu thuishouden morgen of niet?

Weyts: “Wij volgen het advies van de virologen. Als je kunt zorgen voor opvang, houd je kinderen dan thuis. Als dat niet lukt, zijn de scholen open en wordt daar opvang voorzien. Kinderen mogen niet door hun grootouders opgevangen worden. Het beroep van de ouders is niet van belang bij de opvang van de kinderen: zowel kinderen van zorgverleners als van postbodes mogen morgen naar school.”

Kan ik er zeker van zijn dat mijn school klaar is voor die opvang?

Weyts: “We communiceren dagelijks met het crisiscentrum van onderwijs met heel de sector en wij verwachten inderdaad dat alle scholen klaar zijn. De scholen zelf verwachten dat een minderheid van de leerlingen aanwezig zal zijn. Bij het secundair onderwijs is die schatting lager dan bij het basisonderwijs. Maar zelfs in het basisonderwijs lopen de prognoses fel uiteen, gaande van 15 tot 40 procent van de leerlingen. Dit is een voorlopige schatting want sommige ouders weten nog niet of ze morgen kunnen of mogen werken.”

Doen ouders er goed aan om af te spreken om gezamenlijk kinderen op te vangen?

Weyts: “Als je transporten en fysiek contact kunt vermijden, doe dat dan ook. Vang je kinderen zelf op als je dat kunt, maar zorg er ook voor dat dit geen drie verloren weken worden. Wij gaan morgen met de koepels samenzitten om zo veel mogelijk digitaal lesaanbod te formuleren. Ook de openbare omroep zal daar wat van uitzenden. Maak gebruik van die lesinhouden. Voorzie dagelijks een aantal leermomenten met je kinderen zodat ze nog in een ritme blijven.”

Mogen kinderen nog samen spelen?

Weyts: “Net zoals voor iedereen geldt: houd de regels in gedachten. Vermijd fysiek contact en bewaar afstand.”

Wat doet u met uw eigen kinderen?

Weyts: “Die worden thuis opgevangen.”

We moeten sociale contacten vermijden, maar toch moeten we morgen weer gaan werken?

Crevits: “De gezondheid gaat voor. De bedrijven nemen maatregelen om de werknemers te beschermen en in veilige omstandigheden te laten werken. Maar het is van belang dat wie zich goed voelt, gaat werken. Als je wil dat ziekenhuizen draaiende blijven, dan moet je ook een stuk de economie laten draaien. We willen niet dat alle bedrijven failliet gaan omdat iedereen plots thuisblijft.”

Wat moet ik doen als ik mij ziek of verkouden voel op het werk?

Crevits: “Als je goed voor jezelf zorgt, dan zorg je ook voor alle mensen rondom je. Als je je slecht of ziek voelt, dan is het van belang om thuis te blijven. Voel je je goed en sterk, dan kun je perfect gaan werken.”

Heeft de Vlaamse overheid voldoende middelen om noodpakketten te voorzien?

Crevits: “We hebben vorige vrijdag op de Vlaamse regering al een aantal maatregelen goedgekeurd. We werken nauw samen met de federale regering en ik hoop dat dat ook zo blijft. Nathalie Muylle (federaal minister van Economie, CD&V, nvdr.) heeft voorzien dat er tijdelijke werkloosheid door overmacht is voor bedrijven die plots minder werk hebben. Wij voorzien steunmaatregelen voor restaurants en cafés. Er zijn waarborgen die lopen om de bedrijven de periode te laten overbruggen tussen nu en het moment dat het weer op volle kracht kan gaan. Ook ten opzichte van werknemers en gezinnen is het belangrijk om te kijken waar betalingsmoeilijkheden zijn en hoe we die moeilijke weken of maanden kunnen overbruggen.”

Mag ik nog eten in het bedrijfsrestaurant tussen de collega’s?

Crevits: “Bedrijven die aan telewerken kunnen doen (thuiswerken), moeten die mogelijkheid voorzien. Maar dat is niet mogelijk in alle bedrijven in Vlaanderen. Dan vragen we dat bedrijven creatief zijn: je kunt perfect eten in de bedrijfskantine als er wat afstand is en fysiek contact vermeden wordt.”