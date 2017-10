'Mister Gay Belgium'-finalist (19) krijgt kopstoot op bus Patrick Lefelon

12u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Een allochtone jongeman (19) riskeert 6 maanden cel omdat hij vorig jaar een jonge homo aanviel op de bus van Hemiksem naar Boom. Hij deelde twee kopstoten uit. Volgens het slachtoffer, Cedric Suetens die begin dit jaar finalist was bij de mister Gay-verkiezing, vielen drie allochtone jongens hem lastig omdat hij homo is.

Eerst gooiden zij een balpen naar hem. Even later kwam het drietal vlakbij hem staan. Eén van de drie gaf hem twee kopstoten in zijn gezicht. Cedric Suetens werd met een hersenschudding in het ziekenhuis opgenomen. Zijn advocaat eiste gisteren een forse schadevergoeding omdat Cedric in problemen raakte met zijn studies haartooi, niet meer naar de dansles kon en ook zijn studentenjob als kelner tijdelijk moest opgeven.



"Volgens de allochtone jongeren zou mijn cliënt racistische verwensingen hebben gemaakt. Dat ontkent hij ten stelligste en hij hoopt dat ook de rechter dat zo in zijn vonnis zal aangeven", aldus de advocaat van Suetens.



De openbare aanklager koos in elk geval partij voor de neergeklopte Cedric. "Het slachtoffer wordt beschreven als een klein, fragiel ventje. Ik geloof er niets van dat zo'n ventje racistische praat zou durven verkopen tegen drie Marokkaanse jongens. Ik eis een celstraf van 6 maanden voor dit zinloos geweld. Ik kan eventueel akkoord gaan met een zeer zware werkstraf."



De 19-jarige Kamal A. daagde niet op voor het proces. Volgens zijn advocaat geeft hij de feiten wel toe.

"Spijt"

Zijn advocate: "Na die racistische praat verloor hij zijn zelfbeheersing en heeft hij een kopstoot uitgedeeld. Daar heeft hij spijt van. Mijn cliënt is amper 19 en heeft nu een interimjob. Die wil hij graag behouden. Daarom vraagt hij een opschorting van straf zodat hij een blanco strafblad blijft houden."



Het slachtoffer Cedric Suetens (zie foto) maakte van zijn deelname aan de Mister Gay-verkiezing gebruik om het probleem van zinloos geweld tegen homo's, of gaybashing aan de kaak te stellen. Hij riep andere slachtoffers op bij de politie aangifte te doen van zinloos geweld. "Veel slachtoffers houden het liever voor zichzelf, omdat ze denken dat het toch niet uitmaakt. Maar het maakt wél iets uit. Als je je verhaal kan doen, helpt dat bij het verwerkingsproces. En niet te vergeten: alleen door naar de politie te stappen, kan de dader gevat worden", zei Suetens begin dit jaar in een interview met deze krant.



De rechter velt op 1 december een vonnis in de zaak.