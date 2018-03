"Misschien moet ik me een kale knikker scheren": ophef rond taaltoets in lagere school Foto van iemand met migratieachtergrond bij tekst over "lelijke" krullen Florus Tack

14 maart 2018

18u58

Bron: De Morgen 0 "Ik hou niet van mijn krulhaar. Misschien moet ik me een kale knikker scheren." Die boodschap staat te lezen in een toets uit een taalhandboek van uitgeverij Van In, boven een foto van iemand met een migratieachtergrond. Op Facebook is ophef ontstaan over de test. De uitgeverij heeft daarop besloten om de oefening te schrappen uit het aanbod.

Sophie Crane, zelf een Vlaamse met een migratieachtergrond en de moeder van het kind dat de toets moest maken, plaatste misnoegd een foto van de toets op Facebook. "Om van te huilen. Mattis (Cranes zoon, red.) heeft ook zijn mooie bos krullen, waar hij zich anders geen vragen bij stelt", schreef ze in een reactie.

De test komt uit een oefeningenreeks van Tijd voor taal, een lagereschoolhandboek Nederlands van uitgeverij Van In. Leerkrachten kunnen zelf beslissen of ze die gebruiken en kunnen ze ook vrij aanpassen, luidt het bij de uitgeverij. Het zoontje van Crane kreeg ze in het vijfde leerjaar van een Antwerpse school. De tekst gaat over een kind dat duidelijk niet tevreden is met zijn krulhaar, en erover nadenkt om het af te scheren. "Ik meen dat niet echt. (...) Ik zal maar leren leven met mijn krullenbol."

Ik dacht: eindelijk worden mensen met een migratieachtergrond vertegenwoordigd. Maar pas dan zag ik de tekst Sophie Crane

In een reactie aan De Morgen vertelt Crane dat ze erg geschrokken was toen de toets zag. "Ik werd aangetrokken door de foto die erbij staat, omdat ik dacht: eindelijk worden mensen met een migratieachtergrond vertegenwoordigd. Maar pas dan zag ik de tekst. Mijn zoontje was er op het eerste gezicht niet van aangedaan, maar hij beseft wel dat het ook over zijn haar gaat. Hij vindt het vreemd."

De Facebook-post veroorzaakte heel wat ophef in de reacties. Onder meer schrijfster Dalilla Hermans en Groen-politica Elisabeth Meulemans reageerden misnoegd op de "stigmatiserende beeldvorming".

Uitgelezen kans

Crane nam contact op met de uitgeverij, maar kreeg nog geen concreet antwoord, zegt ze. "Het is nochtans een uitgelezen kans om hier op een positieve manier op te reageren."

Aan De Morgen reageert Winfried Mortelmans, de CEO van Van In: “Het is zeker niet de bedoeling om met deze oefening mensen te stigmatiseren. De oefening in kwestie past in een hele reeks van oefeningen met als thema 'Anders Zijn'. De rode draad daarin is dat de leerlingen meekrijgen dat ze trots mogen zijn op hun anders zijn”, zegt Mortelmans. " De oefeningenreeks wil leerlingen net stimuleren om op een positieve manier met verschillen om te gaan.”

We beseffen dat deze oefening en de woordkeuze voor ongemak kunnen zorgen. Daarvoor bieden we onze excuses aan Winfried Mortelmans, CEO van In

“We beseffen echter terdege dat deze oefening en de woordkeuze erin, als ze op zichzelf staan, voor ongemak kunnen zorgen. Daarvoor bieden we onze excuses aan. We hebben dan ook besloten om de oefening te verwijderen uit ons onlineaanbod voor Tijd voor Taal accent 5 en ze te vervangen door een andere oefening.”