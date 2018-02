"Mireille Gram opgenomen na nieuwe zelfmoordpoging" IB

22 februari 2018

04u00

Bron: Het Nieuwsblad 0 Mireille Gram, die in 2015 probeerde om haar dochters te vermoorden en onlangs vrijkwam, zou opnieuw een zelfmoordpoging hebben ondernomen. Dat meldt Het Nieuwsblad op basis van het parket van Antwerpen.

De vrouw is gisteren op bevel van de vrederechter opgenomen in een psychiatrische afdeling omdat ze een gevaar voor zichzelf en anderen zou vormen.

In september 2015 sneed de vrouw de keel van een van haar dochters over, maar met behulp van haar tweelingzusje kon het meisje zichzelf ternauwernood redden. In eerste aanleg werd Mireille Gram tot veertien jaar cel veroordeeld. Begin deze maand mocht de vrouw echter na een milder vonnis in hoger beroep (vier jaar) de cel verlaten. De vrouw zou wel nog een enkelband krijgen.

“Dit is dramatisch, ook voor de kinderen”, is alles wat de advocaat van Grams dochters kwijt wil.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.