“Minstens 80 per uur op autosnelweg” IB

18 november 2019

05u28

Bron: Belga 0 Terwijl Nederland de maximumsnelheid op autosnelwegen verlaagt naar 100 km per uur circuleert in ons land het wetsvoorstel om op snelwegen de minimumsnelheid op te trekken van 70 naar 80 km per uur. Dat schrijven Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

Autosnelwegen kennen volgens de Belgische Wegcode zowel een maximum- als minimumsnelheid, namelijk 120 en 70 km per uur. Op die manier wil de wetgever vermijden dat iemand met een slakkengangetje over de autosnelweg bolt, gelet op het gevaar voor de andere weggebruikers. Volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is te traag rijden op een autosnelweg "even gevaarlijk als overdreven snelheid".

Minimumsnelheid optrekken

In het federale parlement is daarom nu een wetsvoorstel ingediend om de minimumsnelheid op te trekken naar 80 km per uur, "omdat die 70 in feite gedateerd is", zegt Frank Troosters (Vlaams Belang). "In vergelijking met vroeger halen vrachtwagens gemakkelijk snelheden van zo'n 90 km per uur. En als we de snelheid van de verschillende weggebruikers die op de autosnelweg rijden dichter bij elkaar brengen, is dat veel beter voor de verkeersveiligheid."

Transportsectorfederatie Febetra steunt het voorstel. Elke week worden twee chauffeurs beboet omdat ze minder dan 70 per uur rijden op de autosnelweg.