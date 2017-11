"Minister Weyts was via inspectie al op de hoogte van wantoestanden in kippenbedrijf Wingene" EP

15u57

Bron: Belga 2 BELGA Hermes Sanctorum haalt vandaag uit naar minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) was via zijn inspectiediensten al op de hoogte van de wantoestanden in het in opspraak gekomen kippenbedrijf Pyfferoen. Dat zegt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum. Volgens Sanctorum werd het West-Vlaamse bedrijf een jaar geleden al eens geïnspecteerd en kwamen toen ook al wantoestanden aan het licht.

Volgens het onafhankelijke parlementslid werd de inspectie een jaar geleden uitgevoerd door dezelfde inspecteurs, en waren de inbreuken die toen werden vastgesteld van dezelfde aard als die op de beelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights kon maken. Toch kon het bedrijf de activiteiten verderzetten, klinkt het.

Falen van beleid

"Inbreuken die worden vastgesteld door de ogen van de inspectie worden administratief afgehandeld, terwijl diezelfde inbreuken vastgesteld door de ogen van het grote publiek - via de lens van Animal Rights - leiden tot maatregelen", zegt Sanctorum. "Het zou niet mogen dat bedrijven zich minder zorgen maken over de komst van officiële inspectie dan over de komst van een ngo. Dit is puur falen van beleid."

Volgens Sanctorum is er een probleem met de handhaving op dierenwelzijn. Hij diende enkele weken geleden een motie in om die handhaving door te lichten, maar die werd niet gesteund door de minister, zegt hij. Het parlementslid stelt Weyts dezelfde vraag morgen opnieuw.

Photo News Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kreeg het vandaag zwaar te verduren.

RV / Animal Rights Animal Rights kaartte gisteren de mishandeling van legkippen bij het bedrijf Pyfferoen aan.

