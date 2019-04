"Minister van Immobiliteit": Jean-Marie Dedecker haalt uit naar Ben Weyts

DDW

01 april 2019

07u45

29

Hij zou zijn mond wassen met zeep, had Jean-Marie Dedecker aangekondigd toen hij onafhankelijk kandidaat werd bij N-VA. Maar als het over mobiliteitsminister Ben Weyts gaat, kruipt het bloed waar het niet gaan kan. In een opinie op Knack.be haalt Dedecker de gewenste kilometerheffing van Weyts door de vleesmolen.