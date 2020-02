"Minimale dienstverlening raakt niet aan stakingsrecht", zegt justitieminister Geens

20 februari 2020

"Een minimale dienstverlening in gevangenissen raakt niet aan het stakingsrecht en is nodig om minimale diensten voor gedetineerden te voorzien zoals twee keer per week douchen en één uur wandeling". Dat stelt Justitieminister Koen Geens (CD&V) in reactie op de stakingen in gevangenissen. Vandaag wordt er in Leuven-Centraal actie gevoerd, morgen is er weer een nationale staking.