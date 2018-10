“Minder compensaties voor treinreizigers bij vertragingen in nieuwe beheersovereenkomst NMBS" TTR

25 oktober 2018

09u59

Bron: Belga 0 De reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be schieten het recentste ontwerp voor de nieuwe beheersovereenkomst van spoorwegmaatschappij NMBS af. “Er zijn opnieuw stopplaatsen bedreigd, er gaan nog meer loketten gesloten worden en de compensatie bij vertragingen wordt afgebouwd", hekelen de verenigingen in een persbericht. "De insteek 'de klant centraal' is verder weg dan ooit."

Een van de opvallende zaken is dat er in de compensaties bij vertragingen zou worden gesnoeid. Zo zullen herhaalde vertragingen van minder dan een half uur volgens de verenigingen niet langer vergoed worden. "De federale overheid lijkt zo genoegen te nemen met een slechte stiptheid en bestraft de reiziger nog meer door het compensatiesysteem te verminderen", luidt het.



TreinTramBus en Navetteurs.be, gesteund door consumentenorganisatie Test Aankoop en de Waalse milieufederatie Inter-Environnement Wallonie, vinden dat het ontwerp ambitie en visie mist.

"Wat de NMBS vandaag aanbiedt, is al ruimer dan wat het voorgestelde toekomstige contract inhoudt", aldus Stefan Stynen, de voorzitter van TreinTramBus. "We willen klantgerichte ambitie zien, zodat de NMBS weer bij de tijd komt: een veralgemeende halfuurdienst, een geïntegreerd tarief met de regionale vervoermaatschappijen en stipte treinen. Met minder mag de overheid niet tevreden zijn", zegt hij.

Elementen uit het ontwerp van beheerscontract kwamen de voorbije dagen al naar buiten. Minister van Mobiliteit François Bellot liet toen weten niet over de plannen te communiceren. "Er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is", klonk het daar.