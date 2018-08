“Mijn vrouw en ik durven ons niet meer publiek vertonen”: schepen die meedeed aan seksfeest in zomerbar post emotionele brief op Facebook KVDS

11 augustus 2018

12u39 0 De schepen uit het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle die deze week in de media kwam nadat hij deelnam aan een seksfeestje in een plaatselijke zomerbar, heeft een emotionele open brief gepost op Facebook. Daarin vertelt Frank Gheeraert (Open Vld) dat hij donderdag wakker werd “in de hel”.

“Zoals gans België nu al weet zijn donderdag naaktfoto’s van mij, mijn vrouw en onze vrienden viraal gegaan. Wij zijn op dat moment de eerste maal slachtoffer geworden van een pervert die met zijn professioneel fototoestel met telelens meer dan 800 foto’s van ons genomen heeft op een privéfeestje op een afgesloten domein. De dader heeft zich 200 meter door de maïs geploeterd om ons zwembadfeestje waarbij de meesten topless, maar ook een aantal mensen volledig naakt, vertoefden op de gevoelige plaat vast te leggen.”

“Donderdagmorgen ben ik wakker geworden in de hel. In mijn mailbox vond ik een chantagemail terug met 188 foto’s van het feestje. De anonieme afperser uit niet mis te verstane dreigtaal met de eis dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid neem en alle events van de zomerbar aflas."

“Indien jullie denken dat we deze foto's niet hebben kun je ze alvast alle 800 proberen tegen te houden op het net, maar dit gaat via prive berichten gaan naar alle klanten van La Brasa en alle klanten van de aanwezige zelfstandigen in La Brasa. Wij hebben gezien dat er heel veel steun is van sponsors, zij zullen dit ook krijgen indien alle events niet tegen ten laatste donderdag 18u weg zijn. Een minuut later wordt alle info al verspreid over heel België via 1 bericht."

"Wij zien de krantenkoppen al passeren. OPEN VLD viert vroegtijdige overwinning in de heetste zomerbar.”

“Verschillende raadsleden, zelfstandigen, vrienden en anderen hebben deze mail donderdagmorgen vroeg ook ontvangen. Ik kreeg bezorgde telefoontjes maar suste: we dienen klacht in bij de politie, ze vinden de dader wel. Intussen postte ik een berichtje op Facebook dat ik mij niet geïntimideerd voelde door een chantagemail en vroeg meteen wie nog de mail ontvangen had. Op dat moment dacht ik maar aan één iets… ‘damage control’, ik zal dit wel nog in de kiem kunnen smoren.”

“Ik ben nog maar pas het politiekantoor buitengestapt of ik krijg een paniektelefoon van mijn huilende kinderen. Via whatsapp worden zij belaagd met reacties van vrienden. De beelden gaan viraal op sociale media met een resem aan reacties tot gevolg. Mijn mailbox, Messenger, Whatsapp,Facebook… alles ontploft. Facebook ontpopt zich als een forum van pseudorechters, advocaten en psychologen.”

“Ik neem onmiddellijk contact met WeTransfer met de melding dat ik gechanteerd word en vraag om de bestanden te verwijderen. Exact een uur later krijg ik een mailtje terug dat dit gebeurd is. Waarvoor dank WeTransfer, ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht. Maar het kwaad was intussen geschied. Duizenden mensen hadden de foto’s intussen ontvangen en de crisis thuis was compleet.”

“Intussen een eerste telefoontje van de geschreven pers. Of ik een reactie wilde geven. Wij zullen discreet blijven en geen foto’s publiceren klinkt het. Tien minuten later een eerste artikel, met foto’s. Na een boos telefoontje naar de redactie van de Krant van West-Vlaanderen werd mij duidelijk: de pers kan en mag alles, het slachtoffer zal in deze door het slijk gehaald worden. Op iedere nieuwspagina die ik bezocht, waande ik mij op een pornosite. Er was sprake van seksfeestjes, orgiën, pornografische foto’s, ... Niet de chantage maar de beelden van de schepen waren ‘het’ nieuws.”

“Een nieuw artikel op HLN.be. Opnieuw met foto. Onder de foto staat de tekst “Copyright - RV Eén van de foto's die de onbekende maakte vanuit een maïsveld.” Meen je dat nu… de pers heeft nu ook al copyright op foto’s genomen door een pervert! De redactie heeft zelfs de moeite nog niet gedaan om de mensen op de foto onherkenbaar te maken.” (Noot van de redactie: HLN maakte alle betrokkenen op de foto's wel degelijk volledig onherkenbaar (zoals te zien op deze link) en koos ervoor om slechts één minder expliciet beeld uit de honderden foto's te tonen.)

“Staan die journalisten er nu echt niet bij stil dat de aanwezigen op dit feestje ook kinderen en ouders hebben. Wat voor ons een onschuldig feestje was met onder de aanwezigen hoofdzakelijk naturisten (ja ook ikzelf en ik ben daar niet beschaamd over) is plots een seks- en drankorgie. Hoe krijg je dat uitgelegd aan je naasten. Twee dagen aan een stuk word ik belaagd door journalisten. Het wilde seksfeestje, niet de pervert, beheerst het nieuws tot zelfs de nationale zenders toe.”

“Hier zijn we een tweede maal slachtoffer. Niet van een pervert die onze privacy schaadt en onze eerbaarheid aantast of van de vele duizenden mensen die de foto’s doorsturen en becommentariseren dewelke door de wet op de privacy strafbaar is. Nee ditmaal is het nog veel erger, de pers kan ongestoord en ongestraft zomaar foto’s publiceren op alle media.”

“Vrijdag werd ik gecontacteerd door een journalist om eens samen te zitten om een meer menselijk verhaal te brengen. Ik durf niet meer. Ik vertrouw hen niet meer. 60 uur na ontvangst van de chantagemail heb ik nog geen seconde kunnen slapen. Ik kan niet meer, ik kan niet meer helder denken, ik ben mentaal kapot. Nu tegenover een journalist zitten die elk woord verdraait en halve waarheden suggereert en publiceert… ik heb er geen zin in.”

“Een paar maanden terug heb ik mij voor mijn bedrijf in orde moeten stellen met GDPR, de nieuwe privacywetgeving 2018. Ook de nieuwssites hebben dat moeten doen en sindsdien moeten we als lezer constant op die vervelende popups ons akkoord verklaren. Maar waar zit die GDPR-knop voor de slachtoffers?”

“Waarom? Omdat ik politieker ben? Na een brief van de advocaat naar de verschillende redacties met de vraag om de foto’s te verwijderen krijgen we zelf droogweg de reactie: “mocht er een politieke beslissing komen over het feit dat Frank kan aanblijven als schepen, dan zijn ze wel bereid de foto te schrappen.”

“Door de media, door de coalitie, ja zelfs door enkelingen in de eigen partij wordt mijn politiek functioneren in vraag gesteld. Ik ben lokaal politicus in een gemeente met 8.000 inwoners. Ik vervul mijn taak gedreven en met veel goesting. Ik heb tot nader order geen verdere ambities om mij buiten de gemeentegrens politiek te engageren en kan die nationale aandacht echt wel missen.”

“Nu durven mijn vrouw en ik ons niet meer publiek vertonen. Niet omwille dat we aanwezig waren op een feestje waar we naakt vertoefden, maar omwille van het oordeel over ons die door de media geveld werd.”

“Momenteel hebben wij de vrees dat de overige 600 foto’s ook viraal zullen gaan, want dan beleven deze hel volledig opnieuw. Daarom dring ik aan bij de pers en media. Stop met dit verhaal levendig te houden in de hoop weer een vunzig nieuwsverhaal te brengen. Er verschijnen steeds meer artikels op basis van geruchten, halve waarheden en zelfs leugens. Het lukt jullie niet om de essentie van de zaak namelijk de chantage en de inbreuk op onze privacy te brengen, laat het daar ook bij. Dit verhaal heeft mij en mijn gezin al genoeg schade en menselijk leed aangericht. Politie en parket doen op dit moment uitstekend werk. Ik heb er alle vertrouwen in dat de dader(s) snel geïdentificeerd en gevat zullen worden. Verdere communicatie zal wel door het parket gebeuren, laat ons nu eventjes met rust.”

