“Mijn uitspraak klopt niet maar ik heb niet gelogen”: Schauvliege excuseert zich nadat ze klimaatprotest opgezet spel noemde Sp.a: “Hoe ernstig kunnen we minister Schauvliege nog nemen?” Redactie

05 februari 2019

08u00 108 Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) excuseert zich voor een toespraak die ze afgelopen weekend gaf. Daarin noemde ze de klimaatmarsen “opgezet spel” en “in scène gezet” om haar tegen te werken. “Ik heb duidelijk een fout gemaakt”, reageert ze nu in De Ochtend. “Maar ik heb niet het gevoel dat ik gelogen heb.” Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke hoort het in Keulen donderen. “Hoe ernstig kunnen wij minister Schauvliege nog nemen eigenlijk?”

In De Ochtend op Radio 1 geeft Schauvliege toe dat ze geen informatie van de Staatsveiligheid heeft gehad. Nochtans had ze dat zaterdag wél zo gezegd tijdens een speech in Lierde. Ze wijt nu haar uitspraken onder andere aan “een zekere frustratie” en vermoeidheid. “Het is geen excuus om dit te zeggen, maar heb voorbije week veel bagger over mij heen gekregen, bijna niet geslapen, en daardoor heb ik mij laten meesleuren.”

In haar toespraak, voor het Algemeen Boerensyndicaat, verwees Schauvliege naar de Staatsveiligheid, die haar theorie zou bevestigd hebben. Nu zegt ze dus geen contact gehad te hebben met de Staatsveiligheid. “Mijn uitspraak klopt niet”, zegt ze daarover. “Ik heb mij vergaloppeerd.” Ze beweert ook zelf “geschrokken te zijn” van hoe ze een en ander gezegd heeft.

Toch vindt de minister niet dat ze gelogen heeft. “Ik heb niet het gevoel dat ik gelogen heb. Ik heb niet willens nillens de waarheid verdraaid, wel heb ik mij wat vergaloppeerd. Ik ben ook maar een mens. Ik kan mij vergissen en vergalopperen.” Op de vraag of ze nog kan aanblijven als minister antwoordt ze dat ze daar zelf niet over kan oordelen. Wel zegt ze nog steun te hebben van de Vlaamse regering en CD&V-voorzitter Wouter Beke. “Ik betreur wat ik heb gezegd en dat het begrepen wordt als polarisering”, klinkt het nog.

“We hoeven niets meer te verwachten van Schauvliege”

Sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke kan zijn oren amper geloven. “Minister Joke Schauvliege heeft gelijk. De klimaatbetogingen zijn geen toeval. Ze zijn het gevolg van haar ambitieloos klimaatbeleid, alleen wil ze dat niet inzien”, klinkt het. “De excuses die ze inroept om de eisen van de klimaatbetogers niet ernstig te nemen, zijn hallucinant. Eerst beschouwde de minister de betogingen als een steunbetuiging, nu beweert ze dat er een complot achter zit. Hoe ernstig kunnen wij minister Schauvliege nog nemen eigenlijk? Het is pijnlijk duidelijk geworden dat we van haar niets meer hoeven te verwachten.”

In haar speech ging Schauvliege dieper in op het thema van de klimaatprotesten. En daar hoorden opvallende verklaringen bij.

Wraakactie

Volgens Schauvliege zouden die acties een wraakactie zijn tegen de protesten van de landbouwers onder toenmalig minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev), dik 15 jaar geleden. Natuurorganisaties zouden Schauvliege in het begin van haar legislatuur al gezegd hebben dat ze zich aan betogingen mocht verwachten. “Wacht maar, onze wraak zal zoet zijn. Wij zullen ook betogingen doen, maar dan in de andere richting”, zouden ze volgens de minister gezegd hebben.

“Te fors uitgedrukt”

“Ik zie misschien spoken, maar ik denk dat er iets van waarheid in zit. Wat ik de voorbije weken in scène zie gezet worden op vlak van klimaat, dat doet er mij heel sterk aan denken. Dat men hier de omgekeerde beweging aan het doen is.”



“Veel mensen die betogen, beseffen niet dat ze een stukje deel uitmaken van een opgezet systeem. Ik weet wie achter heel die beweging zit. Zowel van de zondagse betogingen als de spijbelaars. Men heeft me dat ook verteld vanuit de staatsveiligheid. Ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie en dat de klimaatbetogingen meer zijn dan spontane solidariteitsacties met ons klimaat.”

Enkele uren nadat nieuwssites haar quotes oppikten, kwam Schauvliege tot inkeer. “Ik heb mijn speech herbekeken en heb mij in het vuur van mijn betoog inderdaad te fors en fout uitgedrukt over de staatsveiligheid. Excuses aan wie daar aanstoot aan neemt.”

Ik heb mijn speech herbekeken en heb mij in het vuur van mijn betoog inderdaad te fors en fout uitgedrukt over de staatsveiligheid. Excuses aan wie daar aanstoot aan neemt. Joke Schauvliege(@ JokeSchauvliege) link

Youth for Climate: “Belediging van bewuste jongeren”

Youth for Climate, de beweging die de klimaatacties van de al dan niet spijbelende jongeren organiseert, reageert geschokt. “De aantijging van de minister is een belediging voor het authentieke engagement van zovele jongeren”, klinkt het op haar Facebookpagina. “Wij zijn bewuste jongeren die met eigen ogen konden vaststellen hoe het klimaatakkoord niet werd ondertekend door België een week na de grootste klimaatmars ooit in december.”

“De verontwaardiging die we hierover terecht voelden is thuis aan onze eigen keukentafel ontstaan nadat we hoorden over de acties van Greta Thunberg”, klinkt het. “Greta is de grote inspirator van alle klimaatspijbelaars in heel Europa en zo ook voor ons en onze beweging. Aan die keukentafel beslisten we iets te doen. Daar was niemand bij en dat was ook niet nodig: het gaat slecht met het klimaat, we zijn kwaad en dat willen we tonen”, aldus Youth for Climate. “Wij jongeren willen verbinden, niet breken of gebroken worden.

De klimaatspijbelaars blijven verder positief en hopen nog altijd “op een constructief en positief antwoord vanuit de politiek, een samenwerking over alle partijgrenzen heen die klimaat voorop stelt en vooral daadkrachtig de problemen aanpakt”.

“Waarschuwing voor polarisering”

Het kabinet van Schauvliege stelt tot slot als reactie dat “de minister blij is dat zoveel jongeren het draagvlak voor toekomstige bijkomende en moeilijke klimaatmaatregelen vergroten”. “Schauvliege wilde enkel waarschuwen voor een polarisering tussen landbouw en natuur door de persoonlijke anekdote over de betogingen uit 2004 te vertellen", klinkt het.

Meer over Joke Schauvliege

politiek