"Mijn mest kan niet bergop lopen, toch?": boer bijt van zich af na klachten Chris Dusauchoit

09 april 2018

De boer waarover tv-presentator Chris Dusauchoit afgelopen weekend zijn beklag deed, veegt alle beschuldigingen aan zijn adres van tafel. En dat zijn er heel wat.

Dusauchoit woont in Sint-Pieters-Rode, in Holsbeek, vlak bij een veebedrijf. Hij klaagt over geuroverlast, zowel door illegale mestlozingen als door een illegale verbrandingsoven. Hij spreekt ook over miljoenen vliegen die op de veelvuldige plassen drijfmest en afvalwater afkomen. De presentator en zijn buren hadden naar eigen jarenlang geen last, tot boer Theo Scherens het bedrijf 2,5 jaar geleden overnam. Volgens Dusauchoit dient het veeteeltbedrijf zelfs "als dekmantel voor zijn obscure zaakjes".

Scherens doet nu toch zijn verhaal aan VRT NWS. Hij spreekt om te beginnen tegen dat de overlast pas kon gestart zijn toen hij het bedrijf overnam, want volgens hem was het destijds niet in orde en heeft hij het net in orde gebracht. Scherens erkent dat er twee jaar geleden een vliegenprobleem was, maar dat hij er "de laatste twee jaar geen heeft gezien". Dat mest van zijn bedrijf bij Dusauchoit belandt, vindt hij al helemaal van de pot gerukt. "Het niveau van mijn put staat een meter onder het oppervlakteniveau. Bij Chris staat er water aan de oppervlakte, mijn mest kan niet bergop lopen toch? Dat is totaal onmogelijk."

De boer stelt verder dat hij een kachel met houtsnippers heeft, maar dat daar geen vergunning voor nodig is dat hij bovendien is uitgerust met een roetfilter die schadelijke gassen tegenhoudt. Volgens hem is de presentator de enige buur is die klaagt, en staat Dusauchoits huis als voormalige bedrijfswoning ook dicht bij de 800 dieren. Hij stelt dat zijn zaak "wekelijks controles" krijgt en zo "het meest gecontroleerde bedrijf van Vlaanderen" is. Over de vele processen-verbaal die Dusauchoit heeft laten opstellen, zegt hij dat daarin geen overtredingen werden vastgesteld.