"Mijn grootste wens voor ik heenga: mijn echte vader vinden": Rozette (69) start laatste zoektocht Fien Tondeleir

17u50 3 RV Rozette zoekt haar biologische vader, Alexander Wilson (soldaat in de Tweede Wereldoorlog) al járen. Tot nu toe zonder resultaat. "Leeft mijn vader nog? Heb ik halfbroers of halfzussen?" Rozette Wilson is bijna 70, maar haar vragen blijven na al die jaren onbeantwoord. Ze wíl weten wie haar biologische vader is. Facebook is haar laatste strohalm, zo zegt ze zelf, en dus postte ze een noodoproep. "Mijn grootste wens voor ik heen moet gaan: mijn echte vader vinden."

Soldaat Alexander Wilson trouwde met Rozettes moeder, Maria Servotte, in ons land. Het koppel kreeg twee kinderen. Na de oorlog verhuisde het gezin naar Belfast, Ierland, maar de relatie blijft niet duren. Alexander en Maria beslissen uit elkaar te gaan. Rozette is tien jaar wanneer ze het land verlaat, sindsdien heeft ze haar vader nooit meer gehoord - laat staan gezien. "Zonder papa keerden we terug naar België. Daar stopt ook zijn verhaal", vertelt Rozette in haar Facebookpost van 24 april. Het bericht dook dit weekend opnieuw op, want nog steeds heeft de vrouw geen spoor.

Stiefvader

Maria leert in ons land Vic - officiële naam: Victor - Kemps kennen. De stiefvader buigt zich over het gezin alsof Rozette en haar zusje zijn bloedeigen kinderen zijn. Rozette stelt zich geen vragen, tot haar stiefvader het leven laat. Ze spaart kosten noch moeite om haar biologische papa te vinden. Een half jaar geleden nog trok Rozette naar Belfast, waar ze als kind woonde. Zonder resultaat, schrijft ze. "Met de weinige informatie die we hadden, gingen we op zoek naar papa. Het Public Record Office of Northern Ireland (PRONI) hielp ons een stapje dichter." Rozette kwam te weten dat haar vader geboren werd op 28 augustus 1921. "En plots dook ook de naam van mijn grootouders op: William Wilson en Mary Rae. Zij trouwden in het jaar dat papa geboren werd."

Donkerrode das met strepen

De puzzel vormt zich stilaan. Rozette krijgt een adres te pakken en vindt ook de plek waar ze als kind opgroeide. Maar van haar tijd in Belfast herinnert ze zich nauwelijks iets. "Ik ben geboren op 9 oktober 1947, ging naar een lagere school in de stad. Mijn schooluniform is het enige wat me bijblijft: ik droeg een rok met witte blouse en een donkerrode das met gele strepen."

Rozette hoopt vurig nog iets te vernemen over haar vader of familie "voor ze heengaat". Bij het Facebookbericht plaatste ze enkele foto's. "Ik heb enkel maar de naam en afbeelding van vader. Net als een foto van het huis waar ik gewoond heb en sommige namen en adressen van vrienden van mijn ouders. Wie iets weet, hoe klein ook, laat het me alsjeblief weten."



Intussen wordt Rozettes bericht overal opgepikt. Eén iemand liet al weten het verhaal door te schuiven naar de Ierse pers.

Wie iets weet, hoe klein ook, laat het me alsjeblief weten Rozette

