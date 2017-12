"Mijn alcoholtester heeft me belogen": chauffeur denkt safe te zijn maar wordt betrapt op dronken rijden Deze week in de politierechtank EB

11u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Archiefbeeld. De liefde is blind, maar heeft ook een 'zware voet'. Dat bleek deze week uit de getuigenis van een jongeman die 200 per uur reed op de E17 om snel bij zijn lief te zijn. Ook werd duidelijk dat je een alcoholtester niet blindelings mag vertrouwen en dat je je ook op zondag aan de snelheidsbeperkingen moet houden. En voorts nog een paar andere opmerkelijke 'gevallen' die de voorbije week de revue passeerden in de politierechtbanken.

"Alcoholtester heeft me belogen"

Ondanks een eigen alcoholtester liep Steven V. begin januari toch tegen de lamp tijdens een alcoholcontrole op de Brouwersvliet in Antwerpen. De man (31) ging bij een ademtest nét over de wettelijke limiet. Het was de tweede keer in korte tijd dat de man betrapt werd op het rijden onder invloed van alcohol. De politierechter begreep niet hoe dat kon.

"Toen ik in 2016 een rijverbod opgelegd kreeg, zei de politierechter dat ik een alcoholtester in de auto moest leggen om te vermijden dat ik nog dronlen betrapt zou worden. Ik had amper drie pintjes op een hele avond gedronken en ik had ook een alcoholtester gebruikt voor ik vertrokken ben. Die was negatief. Twee minuten later word ik gecontroleerd door de politie. Daar blies ik dus wel positief. Echt heel stom, ik wist niet dat ik te veel op had", verklaart Steven.

De politierechter wilde deels meegaan in zijn verhaal. De man krijgt een boete van 900 euro, opnieuw een rijverbod van een maand en hij moet een praktisch en theoretisch examen afleggen, en medische en psychologische tests afleggen. (NBA)

Man scheurt met 200 per uur op E17 "puur voor de liefde"

G.D. is veroordeeld tot twee maanden rijverbod en een geldboete van 600 euro voor een zware snelheidsovertreding op de E17 in Laarne. De man werd achtervolgd door de politie en haalde snelheden tot bijna 200 kilometer per uur. Op het ogenblik van de feiten had hij nog maar een jaar zijn rijbewijs. "Hij wou gewoon heel snel bij zijn vriendin zijn. Er was niets ernstigs gebeurd, het was puur uit liefde", aldus zijn raadsman.

De jongeman bood zijn excuses aan en besefte dat hij fout was. "Dit soort gedrag is niet te tolereren en gaat ver over de schreef", zei politierechter Chris De Roy. Behalve een rijverbod en geldboete moet hij ook opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen. (KBD)

Zeven keer betrapt op openbare dronkenschap

"Mijn cliënt drinkt thuis veel te veel en gaat dan dansen en zingen op straat. We weten waar het probleem ligt." De advocaat van een 35-jarige man uit Bredene stond deze week voor de moeilijke opdracht om zijn aanhoudend dronken gedrag goed te praten.

De dertiger werd dit jaar al zeven keer betrapt op openbare dronkenschap. Niet alleen in zijn woonplaats Bredene, maar ook in Brugge en Oostende liet D.T. zich verschillende keren van zijn slechtste kant zien. De geboren Tibetaan woont al dertien jaar in ons land en was lange tijd dakloos. "Nu heeft hij een sociale woning in Bredene. Zijn gedrag valt zeker niet goed te praten", aldus zijn advocaat.

De politierechter kon niet anders dan een strenge straf opleggen voor de aanhoudende openbare dronkenschap. Temeer omdat de beklaagde al een strafblad had. Hij legde de dertiger een celstraf op van in totaal 56 dagen en 2.800 euro boete. (MMB)

Bestuurder "reed wat sneller omdat het zondag was"

S.V. uit Gooik is door de Halse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 600 euro, met de helft uitstel. V. reed in de Langestraat 133 kilometer per uur - waar je normaal maar 70 kilometer per uur mag rijden. Hij had daar een originele verklaring voor. "Ik weet dat het niet mag, maar het was zondag en er was dus weinig verkeer op de baan", zei hij.

Politierechter Dina Van Laethem kon zijn 'excuus' maar weinig smaken. "Ik moet mij op die baan ook inhouden. Er passeren wel meerdere mensen langs de politierechtbank omdat ze te snel reden op die baan. Volgens mij ligt er nog altijd geen autostrade in Gooik." V. kreeg ook nog een rijverbod van 18 dagen. (MEN)

Rechter spreekt zaakvoerder vrij na 5 boetes voor parkeren op laad- en loszone

De eigenaar van hotel & foodbar Atelier 84 in de Bosstraat in Maaseik kreeg al minstens vijf keer een verkeersboete omdat zijn auto op de laad- en loszone stond aan het Kolonel Aertsplein. "Als ik daar sta, ben ik bezig met het uitladen en naar mijn zaak aan het lopen, maar de politie blijft mij verbaliseren als ze passeren", zucht eigenaar Jacky.

In het verleden betaalde Jacky al eens een hoge boete, maar de situatie met de laad- en loszone en de boetes is voor hem onhoudbaar geworden.

De man moest zich zopas nog eens verantwoorden bij de politierechter in Maaseik en die heeft hem nu vrijgesproken. "Ik ben dit ook moe aan het worden", reageerde de rechter tijdens de laatste zitting. Die vroeg aan de eigenaar om het probleem te bespreken met de burgemeester en de politiechef. In zijn laatste vonnis is de rechter van oordeel dat de verbalisanten weinig geduld tonen. (GBO)

