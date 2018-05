"Mijd ook deze ochtend nog Kennedytunnel, kom met openbaar vervoer naar Antwerpen" Tunnel richting Gent opnieuw volledig vrij, richting Nederland nog één rijstrook dicht JV HA TTR

08 mei 2018

05u44

Bron: belga, Vlaams Verkeerscentrum 303 Ook deze ochtend verwacht het Vlaams Verkeerscentrum nog veel verkeershinder door de werken aan de Kennedytunnel in Antwerpen. Bestuurders wordt aangeraden de omgeving te vermijden met de auto en zoveel mogelijk voor het openbaar vervoer te kiezen. Sinds vanochtend is de tunnel in de richting van Gent weer volledig open, richting Nederland is één rijvak nog afgesloten.

Verkeersproblemen

Door de afgesloten rijstrook in beide richtingen van de Kennedytunnel, wegens de problemen met de verlichtingsarmatuur, werd het gisterenavond zoals gevreesd een loodzware avondspits. In alle richtingen waren er lange files. Vanop de A12 vanuit Nederland liepen de wachttijden zelfs op tot twee uur om tot aan de Kennedytunnel te geraken. Het Vlaams Verkeerscentrum heeft één goede raad: neem het openbaar vervoer. Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum is het deze ochtend op de E17 al een uur aanschuiven.

In #Kennedytunnel richting NL moet het verkeer ook vandaag nog over 2 i.p.v. 3 rijstroken. Grote hinder! Op #E17 schuif je al 1 uur aan! Momenteel staan er ook lange files op #R1 en #E313 door defecte vrachtwagen in #Craeybeckxtunnel richting Brussel. pic.twitter.com/USm7nwbzAM Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Wie toch de auto niet aan de kant laat staan, kan voor het traject Hasselt-Gent (of omgekeerd) beter langs de Brusselse ring omrijden. Verder zal nog tot woensdag de Liefkenshoektunnel tolvrij zijn, maar de ervaring vandaag heeft geleerd dat ook daar wachttijden ontstonden.

Afgelopen nacht zijn noodherstellingswerken uitgevoerd aan de lichtbakken. Deze ochtend ging de Kennedytunnel in de richting van Gent opnieuw volledig open. Richting Nederland blijft de rechterrijstrook vandaag nog de hele dag dicht, meldt het Verkeerscentrum. Volgende nacht worden de werken voortgezet.

#R1 De herstellingswerken in de #Kennedytunnel→Gent zijn afgerond, de weg is er weer vrij. Richting NL blijft de rechterrijstrook nog de hele dag afgesloten. Wie van Gent naar Hasselt wil, rijdt beter via Brussel. De #Liefkenshoektunnel is tolvrij →NL. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Chemische reactie

De verlichtingsarmatuur van de Kennedytunnel is waarschijnlijk losgekomen door corrosie door een onderlinge chemische reactie van twee metalen die gebruikt werden bij de verbinding tussen de armatuur en de rails waaraan die vasthangt. Dat stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De schade is het grootst boven de rechterrijstrook in beide tunnelkokers, maar ook de armatuur van de andere rijstroken zullen voor alle zekerheid een nachtelijke noodherstelling ondergaan.

De Kennedytunnel zou sowieso afgelopen nacht (richting Gent) en komende nacht (van dinsdag op woensdag (richting Antwerpen)) afgesloten worden voor onderhoudswerken. AWV zal tijdens die twee nachten nu ook de verlichtingsarmatuur tijdelijk herstellen in afwachting van een grondige renovatie volgend jaar. Eerst komt dus de drukste koker aan de beurt, die richting Gent, die dagelijks gemiddeld 83.000 wagens moet slikken. In de richting van Antwerpen zijn dat er gemiddeld 73.000.

Chemische reactie metalen

"De renovatie was binnen twee jaar gepland, maar we schuiven dat een jaar naar voor", zegt Jef Schoenmaekers van AWV. "Het probleem dat nu opgedoken is, is allicht een gevolg van een fout bij het monteren van de armatuur destijds, meer dan twintig jaar geleden. Er zijn twee metalen tegen elkaar geplaatst die een onderlinge chemische reactie geven, wat tot corrosie leidt. Het is niet eerder opgedoken bij inspecties, omdat het niet zo eenvoudig visueel vast te stellen valt. In de toekomst gaan we er wel rekening mee houden dat dit kan gebeuren en dus meer diepgaande inspecties uitvoeren."

Waarom het probleem zich vooral manifesteert aan de rechterrijstrook is volgens AWV niet duidelijk.

Zoals te verwachten was met de beperkte capaciteit in de #Kennedytunnel, zien we een zware avondspits in Antwerpen. Het is uitzonderlijk druk op de omleidingsroute via de #R2 en op de #R1 en #A12 vanuit het noorden richting Gent. pic.twitter.com/wJwIVTaShi Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link