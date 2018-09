"Migratie kan oplossing zijn voor Vlaams tekort aan verpleegkundigen" kg

10 september 2018

08u53

Bron: Belga 0 Volgens de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer biedt "ethisch verantwoorde migratie" een mogelijke oplossing voor het nijpend tekort aan verpleegkundigen in Vlaanderen. Dat heeft Holtzer vanochtend gezegd aan de VRT-radio. De zorgambassadeur denkt aan landen als de Filipijnen, Australië en Canada om in de nabije toekomst verpleegkundigen te rekruteren, "al moeten er wel goede taalopleidingen voorzien worden, want een zorgverlener kan geen goede zorg bieden, als hij of zij de taal van de patiënt niet spreekt".

In mei van dit jaar pakten Lon Holtzer en VDAB-baas Fons Leroy uit met het Verso-rapport "Talent gezocht in de social profit". Daarin wordt gesteld dat die sector in het komende decennium jaarlijks 46.000 nieuwe medewerkers nodig heeft om simpelweg te voldoen aan de vraag voor vervanging van werknemers die uitstromen door pensioen. "We kunnen die nieuwe mensen in onze buurlanden gaan rekruteren, maar dat vind ik zelf onethisch", zegt Lon Holtzer vandaag aan Belga. "Want ook de andere Europese landen hebben te kampen met een tekort aan verpleegkundigen. Hooguit tegen 2030 zou er in sommige EU-landen weer een overtal kunnen komen."



Daarom richt de zorgambassadeur de ogen op verre streken. Ze geeft als voorbeelden de Filipijnen, Australië en Canada. "Omdat bewezen is dat verpleegkundigen in die landen een zeer goede opleiding hebben gekregen."

Taal

Maar wat met de taalbarrière? "In het verleden is gebleken dat de VDAB daar uitstekende programma's voor heeft ontwikkeld", zegt Holtzer. "Want het is evident dat de zorgverlener een goede kennis van de taal moet hebben om hier te kunnen functioneren."



Lon Holtzer geeft toe dat de keuze voor Vlaanderen niet evident is voor buitenlanders. "We hebben vroeger al kunnen vaststellen dat Spaanse en Portugese verpleegkundigen eerder zullen kiezen voor Engeland of Frankrijk omdat de taalbarrière daar iets minder hoog is, maar dat mag ons niet weerhouden om een poging te wagen. Er zijn al veel voorbeelden van Filipijnse verpleegkundigen die met succes de stap gezet hebben", klinkt het.