“Michel zal VN-migratiepact tekenen, N-VA staat met rug tegen muur” KV TT

20 november 2018

04u33

Bron: Belga 5 Premier Charles Michel (MR) blijft het VN-migratiepact voluit steunen en zal het ondertekenen, desnoods gaat hij zelf naar Marrakech. Dat berichten De Standaard en Le Soir vandaag. De premier zet door, ondanks het feit dat N-VA de tekst als “zeer problematisch” bestempelt.

"De premier stelt zich onbuigzaam op." Bronnen binnen de regering klinken formeel, schrijft De Standaard. Michel beschouwt het Migratiepact van de Verenigde Naties als een goede tekst en vindt dat internationale verdragen gerespecteerd moeten worden. Daarom blijft België het akkoord onverminderd steunen, wat ook de mening van de N-VA mag zijn. Naar verluidt maakte de premier zijn standpunt erg duidelijk aan zijn coalitiepartners. Volgens Le Soir is Michel woedend over het feit dat de N-VA de tekst gisteren “zeer problematisch” noemde en is de premier zelfs “klaar voor een crisis met N-VA”.

Michel wil absoluut het diplomatieke proces en de uitkomst van de onderhandelingen respecteren. De eerste minister vertelde eind september tijdens de Algemene Vergadering van de VN dat België de tekst tekent. Hij komt daar niet ­op terug. De premier wil expliciet tegenspreken dat hij zijn mening onder druk van de Oostenrijkse FPÖ - de extreemrechtse coalitiepartner die kanselier Sebastian Kurz tot een ommezwaai dwong - bijstelt.



De premier koestert plannen om zelf naar Marrakech af te zakken, waar de tekst wordt bekrachtigd. Daarmee legt hij critici het zwijgen op die vinden dat hij naar de pijpen van de N-VA danst. "Theo Fran­cken? De staatssecretaris voor Asiel mag mee. Hij kan de valiezen van Michel dragen", zegt een hoge regeringsbron.

