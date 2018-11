“Michel kan N-VA kleur doen bekennen: ofwel worden ze vernederd, ofwel krijgen ze de schuld voor nieuwe verkiezingen” Nathalie De Bisschop Jan De Meulemeester Dirk Van den Bogaert

22 november 2018

21u55

Bron: VTM Nieuws 0 De verdeeldheid over het Migratiepact houdt de federale regering al enkele dagen bezig. De MR van premier Charles Michel, Open Vld en CD&V willen het VN-pact ondertekenen, alleen de N-VA ligt dwars. Een crisis lijkt niet veraf, hoe kan de regering hier nog uit geraken?

“Dat is moeilijk te zeggen”, stelt politicoloog Carl Devos bij VTM Nieuws. “De crisis is alleen maar groter geworden na de parlementaire zitting. De situatie is wel duidelijk. Van de N-VA mag de premier niet naar Marrakesh, Open Vld smeekt haast om te gaan en dan moeten de anderen hun conclusies maar trekken. Lees: N-VA moet dan uit de regering stappen.”

“Op dit moment is de patstelling dus totaal. Bij de N-VA heeft men niet veel zin in een ‘interpretatieve tekst’, een tekst die een beetje uitlegt wat in dat akkoord staat om dan de gevolgen voor België te verminderen. Als de eerste minister naar Marrakesh stapt, zal hij N-VA dwingen om kleur te bekennen. Ofwel blijft de N-VA zitten in deze regering en worden ze vernederd, ofwel blazen ze de regering op en zijn zij diegene die nieuwe verkiezingen veroorzaken. Dat lijkt nu de strategie van de eerste minister te zijn.”

Alomvattend document

Waarover gaat het nu precies? Wel, na de migratiecrisis van 2015 spraken de leden van de Verenigde Naties af dat de wereldwijde migratie beter gereguleerd moet worden. Sinds deze zomer ligt er een reeks aanbevelingen op tafel.

De tekst gaat ervan uit dat migratie bestaat en altijd zal bestaan. Dus dan kan het maar beter ordelijk aangepakt worden, vinden de Verenigde Naties. Migranten moeten wereldwijd veilig kunnen zijn en mensensmokkelaars moeten aangepakt worden. Daarenboven moeten alle landen beter samenwerken, staat in het pact.

Dat resulteert in dit zogenaamd ‘Mondiaal Pact Voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie’. Het gaat zeer ruim: van de redenen waarom mensen hun land verlaten over illegale routes tot vragen als ‘wanneer mag je iemand terugsturen?’ Het document is dus alomvattend.

Alleen in het Engels

Dat is positief, maar ook meteen een nadeel, want de tekst kan nog alle kanten uitgaan. Het pact is algemeen en omvat een resem aan juridische principes. De tekst bestaat enkel in het Engels en dat zorgt soms voor problemen. Zo zijn bepaalde begrippen niet helemaal duidelijk.

Zo gaat het om een ‘compact’ en geen ‘verdrag’. De juridische betekenis van een ‘compact’ is onduidelijk. Het pact is bovendien niet bindend, staten zouden dus zelf hun beleid mogen voeren. Critici vrezen echter dat rechters de tekst tóch zullen inroepen.

De Verenigde Staten trokken zich vorig jaar al terug uit de besprekingen. Nadien volgden Australië, Israël en een reeks Europese landen die het pact niet wilden ondertekenen. Gisteren nog besliste Zwitserland eruit te stappen.

